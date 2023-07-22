Данн и «Сиэтл» подписали 4-летний контракт с кэпхитом 7,35 млн долларов, избежав арбитража

Защитник Винс Данн продолжит выступать за « ».

26-летний игрок, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, подписал с «Кракеном» новый 4-летний контракт на 29,4 млн долларов (кэпхит – 7,35 млн).

Таким образом, стороны избежали арбитража, слушание было назначено на 24 июля.

По прошлому соглашению Данн зарабатывал 4 млн за сезон.

В 81 матче прошлого чемпионата защитник набрал 64 (14+50) очка с полезностью «плюс 28» и с 15 баллами в большинстве – лучшие показатели в его карьере за сезон.

В 14 играх минувшего плей-офф на его счету 7 (1+6) очков.