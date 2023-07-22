Данн и «Сиэтл» подписали 4-летний контракт с кэпхитом 7,35 млн долларов, избежав арбитража

Теги НХЛ Сиэтл Винс Данн деньги Хоккей

Защитник Винс Данн продолжит выступать за «Сиэтл».

26-летний игрок, находившийся в статусе ограниченно свободного агента, подписал с «Кракеном» новый 4-летний контракт на 29,4 млн долларов (кэпхит – 7,35 млн).

Таким образом, стороны избежали арбитража, слушание было назначено на 24 июля.

По прошлому соглашению Данн зарабатывал 4 млн за сезон.

В 81 матче прошлого чемпионата НХЛ защитник набрал 64 (14+50) очка с полезностью «плюс 28» и с 15 баллами в большинстве – лучшие показатели в его карьере за сезон.

В 14 играх минувшего плей-офф на его счету 7 (1+6) очков.

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3 комментария

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Why always me?!
Как оказалось самый перспективный защитник с того драфта расширения. И уже не удивительно что выбрали его, а не Тарасенко.
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Why always me?!
Ответ k.vlad
И причем здесь Тарасенко? Тарасенко-то чашку быстрее взял и он - нападающий. Пусть перебьют вентилятора у недоптиц и им кранты), с полузащитником сравнивай), Вовка здесь ваще не при делах)
Что значит быстрее? Данн тоже тогда за Сент Луис играл когда они Кубок Стэнли взяли. И их обоих Сент Луис не стал защищать на драфте расширения Сиэтл Кракен. Так что у Сиэтла был выбор кого забрать из Сент Луиса - Данн или Тарасенко.
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