Александр Смолин: «Юному Третьяку водить запрещали. Владик припарковал новенький «Жигуленок» – Тарасов тут как тут: «С завтрашнего дня – на метро!»

Теги Владислав Третьяк сборная СССР Анатолий Тарасов ЧМ по хоккею Виктор Коноваленко Спорт-Экспресс Хоккей

Александр Смолин поделился мнением о Владиславе Третьяке и Викторе Коноваленко.

– У вас-то была машина?

– Откуда? На какие шиши? Вот сборники покупали. За победу на чемпионате мира солидные премиальные давали – кажется, по три тысячи рублей. Два золота выиграл – как раз на автомобиль заработал. Правда, юному Третьяку Тарасов водить запрещал.

– Мы наслышаны. Говорил – полезнее в метро толкаться.

– Я помню их диалог. Владик припарковал новенький «Жигуленок», вылез – Тарасов тут как тут. «Молодой человек! Не рановато вам на автомобиле ездить?» Тот что-то пролепетал. А в ответ: «Все, с завтрашнего дня – только на метро!»

Но Третьяк все равно на машине приезжал. Оставлял за углом и до Дворца шел пешком.

– Кто сильнее как вратарь – Третьяк или Коноваленко?

– Оба великие. Стояли будь здоров! Не пробьешь! Но у них разная манера игры. Витька – старая школа, из ворот никогда не выходил. В отличие от Владика, который из рамки вылетал под бросок, великолепно работал клюшкой.

– Тарасов его обожал.

– Да, много для Владика сделал. Главное, доверял, поддерживал. Уже в 17 лет Третьяк в основе играл! А просидел бы на лавке, как я, – мог бы и закиснуть, – сказал бывший игрок ЦСКА, чемпион СССР-1968.

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