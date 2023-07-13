Третьяк о хоккее в странах БРИКС: «Готовы поделиться тренерами и опытом, мы помогали Монголии. Это хорошо для популяризации хоккея»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Владислав Третьяк КХЛ ТАСС Хоккей

Президент ФХР заявил об интересе взаимодействовать со странами БРИКС.

«Нам это [взаимодействие со странами БРИКС] интересно. Мы помогали Монголии в свое время. Будем обсуждать.

Мы готовы поделиться и тренерами, и опытом. Это хорошо для популяризации хоккея», – сказал Владислав Третьяк.

Ранее первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг сообщил о подписании со странами межгосударственного объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) меморандума, связанного с развитием отношений вокруг хоккея.

13 комментариев

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Abductio
Тяжело наверное быть российским чиновником - приходиться нести пургу с серьезным лицом.
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Savardus
Ответ Bartez1986
и чо, как помогли Монголии?
Не стреляли ракетами, пока в Улан-Баторе строили ледовую арену (на самом деле красивую и современную)
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Bartez1986
и чо, как помогли Монголии?
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Дмитрий
Для начала развития хоккея в странах БРИКС не помешало бы поделиться льдом.
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waa1982
А президентом федерации хоккея вы поделиться не готовы? С удовольствием бы посмотрел, как все эти старые душнилы поехали целину поднимать.
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Savardus
Мечта сбывается - нашли турнир, в котором сборная России по хоккею всегда, в любом составе будет первой! Лига БРИКС! Это победа нашей дипломатии и нашей федерации хоккея! Ура! Третьяк не зря жуёт свой хлеб!
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Илья Савчук
да, вроде, Чингисхан без КХЛ справился, а про другую помощь Монголии не слышал.
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Sicherheitsdienst
Вадик несменяемый уже десятки лет, как и его начальник. В здравом уме его должны были уволить ещё после позора в Ванкувере, но при культе личности и диктатуре, достаточно похвалить вождя чтобы пилить бюджет до конца своих дней.
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Костя Кот
себе помаги
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Stas610
Ждем пополнение в КХЛ
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DeltaForce
Ответ Abductio
Тяжело наверное быть российским чиновником - приходиться нести пургу с серьезным лицом.
Не тяжело,народ ведь не возмущается, значит не зря пургу несут.
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