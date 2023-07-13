Третьяк о хоккее в странах БРИКС: «Готовы поделиться тренерами и опытом, мы помогали Монголии. Это хорошо для популяризации хоккея»

Президент ФХР заявил об интересе взаимодействовать со странами БРИКС.

«Нам это [взаимодействие со странами БРИКС] интересно. Мы помогали Монголии в свое время. Будем обсуждать.

Мы готовы поделиться и тренерами, и опытом. Это хорошо для популяризации хоккея», – сказал .

Ранее первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг сообщил о подписании со странами межгосударственного объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) меморандума, связанного с развитием отношений вокруг хоккея.