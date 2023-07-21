Чистяков о роли гендиректора «Авангарда»: «Мои амбиции максимальны. Мы должны сделать клуб стабильно успешным на длинной дистанции»

Герман Чистяков высказался о своем назначении генеральным директором «Авангарда».

Экс-директор футбольного клуба «Анжи» приступит к новым обязанностям 1 августа.

На этом посту он заменит Сергея Белых, ставшего исполнительным директором футбольного «Спартака».

«Стать частью «Авангарда» – большая честь и большая ответственность. Клуб известен в России, а также далеко за ее пределами, это сильный бренд, объединяющий сотни тысяч болельщиков.

В «Авангарде» собран очень сильный спортивный блок, отлично работает блок коммерции и маркетинга, хорошо развивается академия, моя задача – чтобы это развитие только ускорялось. Для этого мне и пригодится мой универсальный спортивный опыт: я знаю специфику устройства команд, знаком с эмоциональными и техническими особенностями функционирования клубов, хорошо представляю особенности маркетинга и продвижения медиапродукта в нашей индустрии.

Для меня назначение в «Авангард», возможно, крупнейший вызов в карьере. Мои амбиции максимальны. Мы должны сделать «Авангард» стабильно успешным на длинной дистанции: в результатах на льду, в развитии молодых омских хоккеистов, в коммуникации с болельщиками, в создании привлекательных продуктов для партнеров и самого увлекательного медиаконтента.

Мы и так стартуем с высокой точки, «Авангард» – топ-клуб во всех смыслах. Но в наших силах сделать его еще сильнее и ярче!» – сказал Чистяков.

У «Авангарда» за лето много потерь. Но еще есть время, деньги и возможности, чтобы стать лучше