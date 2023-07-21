Гендиректором «Авангарда» стал экс-руководитель «Анжи» Чистяков
Экс-руководитель «Анжи» Герман Чистяков стал гендиректором хоккейного «Авангарда».
Управленец приступит к своим обязанностям 1 августа.
На этом посту он заменит Сергея Белых, ставшего исполнительным директором футбольного «Спартака».
Чистяков ранее был генеральным директором футбольных клубов «Анжи», ПАОК (Греция) и «Ботев» (Болгария).
Также занимал должности исполнительного директора Профессиональной Баскетбольной лиги и руководителя Проектного офиса РФС, занимавшегося разработкой пакета реформ в российском футболе.
Кроме того, руководил департаментом «Матч ТВ» по взаимодействию с лигами и федерациями и работал в компании «Апостол Медиа» руководителем спортивной практики.
У «Авангарда» за лето много потерь. Но еще есть время, деньги и возможности, чтобы стать лучше
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