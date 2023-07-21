Гендиректором «Авангарда» стал экс-руководитель «Анжи» Чистяков

Экс-руководитель «Анжи» Герман Чистяков стал гендиректором хоккейного «Авангарда».

Управленец приступит к своим обязанностям 1 августа.

На этом посту он заменит Сергея Белых, ставшего исполнительным директором футбольного «Спартака».

ранее был генеральным директором футбольных клубов « », ПАОК (Греция) и «Ботев» (Болгария).

Также занимал должности исполнительного директора Профессиональной Баскетбольной лиги и руководителя Проектного офиса , занимавшегося разработкой пакета реформ в российском футболе.

Кроме того, руководил департаментом «Матч ТВ» по взаимодействию с лигами и федерациями и работал в компании «Апостол Медиа» руководителем спортивной практики.

У «Авангарда» за лето много потерь. Но еще есть время, деньги и возможности, чтобы стать лучше