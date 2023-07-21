Гендиректором «Авангарда» стал экс-руководитель «Анжи» Чистяков

Теги Авангард переходы премьер-лига Россия бизнес РФС Анжи КХЛ ПБЛ Герман Чистяков Матч ТВ Хоккей

Экс-руководитель «Анжи» Герман Чистяков стал гендиректором хоккейного «Авангарда».

Управленец приступит к своим обязанностям 1 августа. 

На этом посту он заменит Сергея Белых, ставшего исполнительным директором футбольного «Спартака».

Чистяков ранее был генеральным директором футбольных клубов «Анжи», ПАОК (Греция) и «Ботев» (Болгария).

Также занимал должности исполнительного директора Профессиональной Баскетбольной лиги и руководителя Проектного офиса РФС, занимавшегося разработкой пакета реформ в российском футболе.

Кроме того, руководил департаментом «Матч ТВ» по взаимодействию с лигами и федерациями и работал в компании «Апостол Медиа» руководителем спортивной практики.

У «Авангарда» за лето много потерь. Но еще есть время, деньги и возможности, чтобы стать лучше

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9 комментариев

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MstAndreev
Следующая новость - Гаджибеков и Тагирбеков подписали контракты с "Авангардом"
+12
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vzi
Круговорот того самого в природе.
+8
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Alek88
этоо и роберто карлос вылетели в Омск
+2
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Мистер Уайт
Забыли написать, что у него хобби - вырезание лобзиком по дереву.
+1
0
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Александр Базилий
А я думаю, почему в спортивных новостях от матч тв, по телеканалу НТВ отдельно рассказали про авангард😎
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Мукунку хороший
Он же в Зените.. в защите))
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Latenight Radio
Ответ MstAndreev
Следующая новость - Гаджибеков и Тагирбеков подписали контракты с "Авангардом"
Следующая новость - главным тренером "Авангарда" назначен Гаджи Гаджиев.
0
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Nomer22
Ответ Latenight Radio
Следующая новость - главным тренером "Авангарда" назначен Гаджи Гаджиев.
Ассистентом и старшим тренером Будун Будунов и Гурбан Гурбанов
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