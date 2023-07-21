Матвей Гуськов: «Горд, что буду защищать цвета «Салавата Юлаева». Важен результат команды – будем биться за Кубок Гагарина»

Матвей Гуськов рассказал о задачах в «Салавате Юлаеве».

– Тренировочный процесс достаточно насыщенный, успеваем и уставать. В зале и на льду идет продуктивная работа, поэтому всеми силами готовимся к новому сезону.

– Тесты в «Салавате» чем-то отличаются от тех, что в ЦСКА?

– Аэробайк, конечно, такой тяжеленький был, но я, опять же, к этому и готовился.

Предсезонная подготовка всегда достаточно сложно дается, и это хорошо. Нас ждет длинный сезон. Мы должны быть к нему готовы.

– Ваш переход достаточно неожиданный. Были ли мысли, что окажетесь в Уфе?

– Очень рад присоединиться к хорошему клубу. Со всеми уже успел познакомиться, все меня очень тепло приняли.

Сейчас смотрю только в будущее. Горд, что буду защищать цвета « ». С нетерпением жду начала сезона.

– Какие личные цели на предстоящий сезон?

– Прежде всего важен результат команды – будем бок о бок биться за Кубок Гагарина.

Из личных: приносить пользу клубу, выкладываться на все 100% и идти дальше по карьерной лестнице, – сказал нападающий .