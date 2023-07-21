Матвей Гуськов: «Горд, что буду защищать цвета «Салавата Юлаева». Важен результат команды – будем биться за Кубок Гагарина»
Матвей Гуськов рассказал о задачах в «Салавате Юлаеве».
– Тренировочный процесс достаточно насыщенный, успеваем и уставать. В зале и на льду идет продуктивная работа, поэтому всеми силами готовимся к новому сезону.
– Тесты в «Салавате» чем-то отличаются от тех, что в ЦСКА?
– Аэробайк, конечно, такой тяжеленький был, но я, опять же, к этому и готовился.
Предсезонная подготовка всегда достаточно сложно дается, и это хорошо. Нас ждет длинный сезон. Мы должны быть к нему готовы.
– Ваш переход достаточно неожиданный. Были ли мысли, что окажетесь в Уфе?
– Очень рад присоединиться к хорошему клубу. Со всеми уже успел познакомиться, все меня очень тепло приняли.
Сейчас смотрю только в будущее. Горд, что буду защищать цвета «Салавата Юлаева». С нетерпением жду начала сезона.
– Какие личные цели на предстоящий сезон?
– Прежде всего важен результат команды – будем бок о бок биться за Кубок Гагарина.
Из личных: приносить пользу клубу, выкладываться на все 100% и идти дальше по карьерной лестнице, – сказал нападающий Матвей Гуськов.
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