Фарм «Сиэтла» вышел в финал АХЛ в первый год существования клуба. «Милуоки» Афанасьева и Аскарова вылетел
Фарм-клуб «Сиэтла» вышел в финал АХЛ в первый год существования клуба.
«Коачелла» обыграла «Милуоки» в финале Западной конференции (4-2, 4:3 в шестом матче).
Соперником «Файрбердс» в финальной серии будет самый титулованный клуб в истории лиги – «Херши». Фарм-клуб «Вашингтона» выигрывал Кубок Колдера 11 раз в истории.
«Коачелла» – первая команда АХЛ за 13 лет, дошедшая до финала в дебютном сезоне. В прошлый раз это удалось сделать «Техас Старс».
Командой руководит бывший тренер «Питтсбурга» и «Баффало» Дэн Байлсма.
В шестой игре с «Эдмиралс» дубль сделал форвард Тай Картье, выступавший за основу «Сиэтла» в плей-офф. За «Коачеллу» также выступает 4-й номер драфта НХЛ-2022 Шейн Райт.
В составе фарм-клуба «Нэшвилла» в этом матче свою 5-ю шайбу в плей-офф забросил форвард Егор Афанасьев. У него 11 (5+6) очков в 16 играх плей-офф при полезности «+3».
Вратарь «Милуоки» Ярослав Аскаров вновь остался в запасе. Он завершил плей-офф с 6 победами и 6 поражениями в 12 играх (90,3% сэйвов, коэффициент надежности 2,70).
Комментарии