Фарм «Сиэтла» вышел в финал АХЛ в первый год существования клуба. «Милуоки» Афанасьева и Аскарова вылетел

Фарм-клуб «Сиэтла» вышел в финал АХЛ в первый год существования клуба.

«Коачелла» обыграла «Милуоки» в финале Западной конференции (4-2, 4:3 в шестом матче).

Соперником «Файрбердс» в финальной серии будет самый титулованный клуб в истории лиги – «Херши». Фарм-клуб «Вашингтона» выигрывал 11 раз в истории.

«Коачелла» – первая команда за 13 лет, дошедшая до финала в дебютном сезоне. В прошлый раз это удалось сделать «Техас Старс».

Командой руководит бывший тренер «Питтсбурга» и «Баффало» .

В шестой игре с «Эдмиралс» дубль сделал форвард Тай Картье, выступавший за основу « » в плей-офф. За «Коачеллу» также выступает 4-й номер драфта НХЛ-2022 Шейн Райт.

В составе фарм-клуба « » в этом матче свою 5-ю шайбу в плей-офф забросил форвард Егор Афанасьев. У него 11 (5+6) очков в 16 играх плей-офф при полезности «+3».

Вратарь «Милуоки» Ярослав Аскаров вновь остался в запасе. Он завершил плей-офф с 6 победами и 6 поражениями в 12 играх (90,3% сэйвов, коэффициент надежности 2,70).