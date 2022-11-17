Потапов о переходе в «Динамо»: «Почетно здесь оказаться. Мне четко рассказали, где меня видят, все по полочкам разложили»
Алексей Потапов высказался касательно подписания контракта с «Динамо».
– Отличные эмоции. Приехал на базу и сразу увидел динамовский музей, кубки, стенды с автографами великих игроков, которые ковали славу. Памятник Аркадию Чернышеву бросился в глаза. Все стало понятно. Почетно здесь оказаться.
– Что пошло не так в «Тракторе»?
– Все одно к одному. Такой одной причины нет в этой ситуации. В нашем деле такое бывает. Так получилось, поэтому я здесь.
– Общался ли ты с Алексеем Кудашовым? Как он видит твою роль в команде?
– Пообщался и с генеральным менеджером, и с главным тренером. Мне четко рассказали, где меня видят. С какими партнерами, на какой позиции, что требуется. Все по полочкам разложили – мне это очень понравилось, – сказал нападающий.
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