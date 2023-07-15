Фетисов об Олимпиаде-2024: «Если бы хотели нас допустить, это решение давно бы приняли. Либо там ждут, пока СВО закончится. Можно только догадываться. Пока не вижу шансов»

Теги Вячеслав Фетисов МОК Париж-2024 Политика ТАСС Хоккей

Вячеслав Фетисов оценил перспективы участия россиян в Олимпиаде.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет не вышлет России приглашение на Игры в Париже в ранее установленный срок – 26 июля.

«Отборочные соревнования уже в разгаре, и каким образом будет приниматься решение, если путевки уже разыгрываются, а ты в этом не участвуешь? Непонятно, каким образом тогда можно попасть на Олимпиаду.

Если говорить про возможный статус беженцев, мне кажется, факт такого предложения, если оно было, сам по себе позорный.

Если бы хотели нас допустить, такое решение давно бы приняли. Либо там ждут, пока закончится специальная военная операция. Можно только догадываться. Пока я не вижу никаких шансов», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею.

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1 комментарий

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Волька-ибн-Алёша
ничегошеньки то он не понимает
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