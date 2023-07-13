Назаров об отмене штрафа за снятие экипировки при отказе от драки: «Будет меньше тех, кто избегает драк, а в меру дерзкие смогут залазить в состав у любого тренера»

Андрей Назаров считает, что денежные и дисциплинарные штрафы сковывают игроков.

Ранее КХЛ сообщила об упразднении пункта о наложении 10-минутного дисциплинарного штрафа за снятие элементов экипировки, если соперник не принимает вызов и отказывается драться.

«Знаете, по всей данной теме я публично выступаю на протяжении последних 15 лет, что работаю тренером. В России, по сути, активные драки начались почти что 20 лет назад, когда первые ребята из НХЛ приехали сюда во времена Суперлиги при большом локауте в 2004 году.

Мы привезли частичку зрелищности из североамериканской лиги, нашим болельщикам это очень понравилось. Помимо меня, кстати, не стеснялись драться другие ребята. Даже нынешний президент КХЛ Морозов, отыгравший долгое время в «Питтсбурге», в России в нужных ситуациях старался сбрасывать перчатки.

Большие денежные и дисциплинарные штрафы только сковывают ребят, нужно максимально смягчить наказания в правиле «Драка». Думаю, в ближайшей перспективе хоккеистов, которые откровенно боятся и избегают драк, мы будем видеть все меньше, а в меру дерзкие и наглые ребята смогут залазить в состав у любого тренера», — сказал экс-тренер клубов КХЛ.