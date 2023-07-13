Назаров об отмене штрафа за снятие экипировки при отказе от драки: «Будет меньше тех, кто избегает драк, а в меру дерзкие смогут залазить в состав у любого тренера»

Теги драки Андрей Назаров КХЛ Чемпионат.com правила Хоккей

Андрей Назаров считает, что денежные и дисциплинарные штрафы сковывают игроков.

Ранее КХЛ сообщила об упразднении пункта о наложении 10-минутного дисциплинарного штрафа за снятие элементов экипировки, если соперник не принимает вызов и отказывается драться. 

«Знаете, по всей данной теме я публично выступаю на протяжении последних 15 лет, что работаю тренером. В России, по сути, активные драки начались почти что 20 лет назад, когда первые ребята из НХЛ приехали сюда во времена Суперлиги при большом локауте в 2004 году.

Мы привезли частичку зрелищности из североамериканской лиги, нашим болельщикам это очень понравилось. Помимо меня, кстати, не стеснялись драться другие ребята. Даже нынешний президент КХЛ Морозов, отыгравший долгое время в «Питтсбурге», в России в нужных ситуациях старался сбрасывать перчатки.

Большие денежные и дисциплинарные штрафы только сковывают ребят, нужно максимально смягчить наказания в правиле «Драка». Думаю, в ближайшей перспективе хоккеистов, которые откровенно боятся и избегают драк, мы будем видеть все меньше, а в меру дерзкие и наглые ребята смогут залазить в состав у любого тренера», — сказал экс-тренер клубов КХЛ.

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7 комментариев

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Александр Колосов
Еще после матча Витязь Авангард в Подмосковье и последующего беспредела в Омске, когда Червенке челюсть сломали и на вратаря Рамо прыгали его тафгаи чеховские, Назарова должны были пожизненно отстранить от хоккея, а тут у него еще экспертное мнение спрашивают
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Mohnatiy
Ему реально голову отбили в своё время... 🤦🏼‍♂️
+3
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цэсемьэр
залазить🤦🏻‍♂️
+2
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Stanc_P
Морозов всего один раз дрался в Суперлиге, с Максимом Пестушко, в игре против Нефтехимика.
Что касается количества драк, то не согласен с тем, что до локаута их не было, было не меньше, правда их качество было хуже, тут да.
Ну и то, что раньше за драку давали 5+20 или 2+2+10, а сейчас 5, или 4 минуты, это здорово. Осталось отменить правило о автоматической дисквалификации за второй пятиминутный штраф за драку, даже Шевченко просит об этом уже второй год
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Серый
Ответ Stanc_P
Морозов всего один раз дрался в Суперлиге, с Максимом Пестушко, в игре против Нефтехимика. Что касается количества драк, то не согласен с тем, что до локаута их не было, было не меньше, правда их качество было хуже, тут да. Ну и то, что раньше за драку давали 5+20 или 2+2+10, а сейчас 5, или 4 минуты, это здорово. Осталось отменить правило о автоматической дисквалификации за второй пятиминутный штраф за драку, даже Шевченко просит об этом уже второй год
Нет, он еще с Сазоновым из Трактора подрался, помню. Обе драки, как минимум, не проиграл. С НХ вообще там знатная бойня была.
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Руслан Х
Всё ради зрелищности.
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Ko Vi
Ответ Руслан Х
Всё ради зрелищности.
если они из игры возникают, то это прибавляет драйва, а драки ради драк (как это было в Витязе при Назарове) - это отстой
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