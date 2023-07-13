Назаров о гражданстве РФ для Лайпсика и Менелла: «Правильный хайп, грамотный ход. Нужно дать им сыграть за нашу сборную в виде поощрения»

Андрей Назаров предложил пригласить Лайпсика и Менелла в сборную России.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что 29-летний канадец Брендан Лайпсик хочет стать гражданином России и обратился с этой просьбой к президенту страны Владимиру Путину. Ранее стало известно о таком же желании 26-летнего американца из « ».

« и совершили абсолютно грамотный ход. Мы видим, как к нам относятся на международной спортивной арене, в том числе хоккейной. Лайпсик и Менелл делают правильный хайп, они не выдающиеся, но хорошие квалифицированные канадский и американский игроки.

Если Лайпсик и Менелл получат паспорта граждан России, то, помимо контрактов, нужно в виде поощрения дать им провести несколько игр за нашу сборную. Может быть, у них появятся последователи, что в нынешней ситуации нам точно не помешает.

Говорят, что СКА специально натурализует Лайпсика, чтобы законно получить четвертого легионера в состав? Это глупость, у главного тренера Романа Ротенберга и без этого хватает хоккеистов. У армейцев мощная конкуренция, для таких хитростей попросту нет смысла.

Уже даже перешел на тренерскую должность, хотя, по моим расчетам, он мог играть еще лет пять, физическая форма позволяла. Будем следить за Кетовым-тренером, Женя идет по моим стопам, я тоже достаточно рано закончил профессиональную карьеру и перешел на тренерскую работу», – сказал экс-тренер клубов .