Назаров о гражданстве РФ для Лайпсика и Менелла: «Правильный хайп, грамотный ход. Нужно дать им сыграть за нашу сборную в виде поощрения»

Теги СКА Сборная России по хоккею Евгений Кетов Андрей Назаров КХЛ Динамо Роман Ротенберг Брендан Лайпсик натурализация Чемпионат.com Бреннан Менелл Хоккей

Андрей Назаров предложил пригласить Лайпсика и Менелла в сборную России.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что 29-летний канадец Брендан Лайпсик хочет стать гражданином России и обратился с этой просьбой к президенту страны Владимиру Путину. Ранее стало известно о таком же желании 26-летнего американца из «Динамо».

«Брендан Лайпсик и Бреннан Менелл совершили абсолютно грамотный ход. Мы видим, как к нам относятся на международной спортивной арене, в том числе хоккейной. Лайпсик и Менелл делают правильный хайп, они не выдающиеся, но хорошие квалифицированные канадский и американский игроки.

Если Лайпсик и Менелл получат паспорта граждан России, то, помимо контрактов, нужно в виде поощрения дать им провести несколько игр за нашу сборную. Может быть, у них появятся последователи, что в нынешней ситуации нам точно не помешает.

Говорят, что СКА специально натурализует Лайпсика, чтобы законно получить четвертого легионера в состав? Это глупость, у главного тренера Романа Ротенберга и без этого хватает хоккеистов. У армейцев мощная конкуренция, для таких хитростей попросту нет смысла.

Уже даже Евгений Кетов перешел на тренерскую должность, хотя, по моим расчетам, он мог играть еще лет пять, физическая форма позволяла. Будем следить за Кетовым-тренером, Женя идет по моим стопам, я тоже достаточно рано закончил профессиональную карьеру и перешел на тренерскую работу», – сказал экс-тренер клубов КХЛ.

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8 комментариев

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Robs
С Индией выйдут
+7
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Амфитрион
Ротенберга главным, Назарова помощником, Лайпсика и Менелла на лед, и в Индию с Монголией, красота...
+4
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цэсемьэр
я все ещё не понимаю, сколько раз эти граждане будут платить налоги с учётом разрыва соглашения об избежании двойного налогообложения?
они вообще в курсе?😆
+1
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Вячеслав Котов
ещё один эксперт
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Безумный Макс
а как же импортозамещение?
дать шанс нашим молодым и т.д?!))
лицемеры просто космического масштаба
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Летучий финн
Ещё 5 раз об этом скажите
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вован63
Во наиграются с белоруссией
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Gord Lane
Соглашений о двойном гражданстве Соединённые Штаты не заключали ни с одним государством мира. Американские законы не запрещают иметь гражданство других государств, то есть гражданин США может стать гражданином любой страны, но американские власти этого не признают, рассматривая его только как гражданина США.
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