Владимир Плющев: «Ак Барс» приглашает опытных игроков со своей историей и культурой. Но созвездие хоккеистов – это еще не звездная команда»

Владимир Плющев оценил селекционную работу «Ак Барса».

– А селекционная работа « » нынешним летом как вам?

– Казань всем видом показывает, что они приглашают опытных, уже состоявшихся игроков со своей историей и культурой. Это явно не мальчики, а игроки, которые могут делать результат и которые делали результат в предыдущих клубах.

Идет приглашение достаточно знаковых игроков – это можно назвать плюсом. Но созвездие игроков – это еще не звездная команда, – сказал заслуженный тренер России.

В этом межсезонье к «Ак Барсу» присоединились Дамир Жафяров и Дмитрий Яшкин. С Максимом Марушевым заключили пробный контракт.