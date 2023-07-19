Владимир Плющев: «Ак Барс» приглашает опытных игроков со своей историей и культурой. Но созвездие хоккеистов – это еще не звездная команда»
Владимир Плющев оценил селекционную работу «Ак Барса».
– А селекционная работа «Ак Барса» нынешним летом как вам?
– Казань всем видом показывает, что они приглашают опытных, уже состоявшихся игроков со своей историей и культурой. Это явно не мальчики, а игроки, которые могут делать результат и которые делали результат в предыдущих клубах.
Идет приглашение достаточно знаковых игроков – это можно назвать плюсом. Но созвездие игроков – это еще не звездная команда, – сказал заслуженный тренер России.
В этом межсезонье к «Ак Барсу» присоединились Дамир Жафяров и Дмитрий Яшкин. С Максимом Марушевым заключили пробный контракт.
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