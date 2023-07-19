Владимир Плющев: «Ак Барс» приглашает опытных игроков со своей историей и культурой. Но созвездие хоккеистов – это еще не звездная команда»

Теги Ак Барс Владимир Плющев КХЛ Хоккей

Владимир Плющев оценил селекционную работу «Ак Барса».

– А селекционная работа «Ак Барса» нынешним летом как вам?

– Казань всем видом показывает, что они приглашают опытных, уже состоявшихся игроков со своей историей и культурой. Это явно не мальчики, а игроки, которые могут делать результат и которые делали результат в предыдущих клубах.

Идет приглашение достаточно знаковых игроков – это можно назвать плюсом. Но созвездие игроков – это еще не звездная команда, – сказал заслуженный тренер России.

В этом межсезонье к «Ак Барсу» присоединились Дамир Жафяров и Дмитрий Яшкин. С Максимом Марушевым заключили пробный контракт. 

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5 комментариев

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Кеша
Ау барс то как раз команда - целостный коллектив. А вот ска точно не команда с тренером самоучкой . Жду с нетерпением , когда Ак барс будет выносить лучшую команду Планеты . Ска мыыыы мы мы , яяяяя , будем усиливаться , станем сильнее . А сами билеты раздают бесплатно бюджетникам . А нам тут заливают о посещаемости .
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Alex9999995
Ак Барс это команда, которая не нуждается в представлении и не зависит от каких либо мнений!
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Clever_mind
Возрастные звезды будут заканчивать один за другим. Кем затыкать дыры собираются? Рынок схвачен Ротэном. Своя академия не штампует каждый выпуск по 10 Макдэвидов по 15 Кросби
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