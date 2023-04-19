Владимир Плющев: «ЦСКА надо убрать детские ошибки в большинстве, которые были в первом матче. Они выбили команду из колеи»

Теги Ак Барс ЦСКА Владимир Плющев КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Владимир Плющев поделился ожиданиями от второго матча серии между ЦСКА и «Ак Барсом» (0-1).

«Обе команды прекрасно понимают ответственность, понимают, что это последние игры плей‑офф, каждый матч имеет большое значение. Команды достойны друг друга.

В прошлом матче ЦСКА просто доминировал в первом периоде, но две грубейшие ошибки в обороне, и игра пошла в другую сторону.

ЦСКА надо убрать детские ошибки, которые были совершены в первом матче при игре в большинстве. Они и повлияли на результат, и выбили команду из колеи. Эти ошибки допустили же опытные хоккеисты, а не мальчики какие‑то.

Но никакой катастрофы не случилось. Не думаю, что сегодня команды будут отсиживаться у своих ворот, просто будут гораздо аккуратнее играть в обороне», – сказал заслуженный тренер России.

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1 комментарий

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Михаил Качалов
Вообще-то детишки какие-то большие и в основном бородатые, так что Акбарс заставил этих дяденек ошибаться
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