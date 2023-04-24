Плющев о серии ЦСКА с «Ак Барсом»: «Сейчас идут матчи на результат. Нет возможности для фокусов и фейерверков на радость трибунам»
Владимир Плющев считает, что серия «Ак Барса» и ЦСКА может завершиться в пятом матче.
ЦСКА обыграл «Ак Барс» (2:1, 3-1 в серии) в четвертом матче финала Кубка Гагарина.
«Обе команды понимали значимость игры и больше внимания уделили обороне. В таких играх каждый пропущенный гол становится проблемой.
Сейчас идут матчи на результат, нет возможности для фокусов и фейерверков на радость трибунам. Вполне вероятно, что серия может завершиться в пятой встрече.
ЦСКА может позволить себе играть раскованно, тогда как у «Ак Барса» права на ошибку больше нет. Интересно, как команды выстроят тактику – снова от обороны или будут искать счастья у чужих ворот.
Думаю, на встречных курсах никто не понесется, поскольку это слишком опасно. Жду аккуратную игру, где больше внимания будет уделяться контратакам», – сказал бывший главный тренер сборной России.
1 комментарий