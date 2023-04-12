Владимир Плющев: «У «Ак Барса» четыре звена приносят результат. У «Авангарда» же была игра солистов, которые то играют, то нет»

Владимир Плющев поделился мнением об игре «Авангарда» в серии с «Ак Барсом».

Казанская команда вышла в финал Кубка Гагарина, одержав победу над «Авангардом» в серии (4-1).

– Удивило ли вас, что « » хватило всего пяти матчей, чтобы победить « »?

– Я еще до финала Востока говорил, что «Ак Барс» пройдет «Авангард». Единственное – меня очень удивил второй матч в Казани, когда «Ак Барс» проигрывал 0:3 после второго периода. Потому что, вытащив первый тяжелый матч с «Авангардом» дома в овертайме, «Ак Барс» должен был обладать психологическим и физическим преимуществом.

Я не сомневался, что «Ак Барс» пройдет «Авангард». Во-первых, у «Ак Барса» гораздо мощнее атака. Во-вторых, у «Ак Барса» гораздо грамотнее и опытнее тренерский штаб.

Ну и кроме того, у «Ак Барса» есть стабильность в составе. Причем там не рассчитывают исключительно на первое звено с или второе с Кагарлицким. У «Ак Барса» в игре четыре звена, каждое из которых приносит результат.

У «Авангарда» же была игра солистов, которые то играют, то не играют. То у них есть настроение сыграть, то у них нет настроения сыграть.

Опытный тренерский штаб с не позволил «Авангарду» выиграть несколько матчей, когда команда по ходу встречи вела со счетом 2:0. Поражения «Авангарда» – совершенно тренерские, однозначно, – сказал заслуженный тренер России Плющев.