Владимир Плющев: «У «Ак Барса» четыре звена приносят результат. У «Авангарда» же была игра солистов, которые то играют, то нет»

Теги Ак Барс Авангард Зинэтула Билялетдинов Дмитрий Кагарлицкий Владимир Плющев Александр Радулов КХЛ Кубок Гагарина Михаил Кравец Хоккей

Владимир Плющев поделился мнением об игре «Авангарда» в серии с «Ак Барсом».

Казанская команда вышла в финал Кубка Гагарина, одержав победу над «Авангардом» в серии (4-1).

– Удивило ли вас, что «Ак Барсу» хватило всего пяти матчей, чтобы победить «Авангард»?

– Я еще до финала Востока говорил, что «Ак Барс» пройдет «Авангард». Единственное – меня очень удивил второй матч в Казани, когда «Ак Барс» проигрывал 0:3 после второго периода. Потому что, вытащив первый тяжелый матч с «Авангардом» дома в овертайме, «Ак Барс» должен был обладать психологическим и физическим преимуществом.

Я не сомневался, что «Ак Барс» пройдет «Авангард». Во-первых, у «Ак Барса» гораздо мощнее атака. Во-вторых, у «Ак Барса» гораздо грамотнее и опытнее тренерский штаб.

Ну и кроме того, у «Ак Барса» есть стабильность в составе. Причем там не рассчитывают исключительно на первое звено с Радуловым или второе с Кагарлицким. У «Ак Барса» в игре четыре звена, каждое из которых приносит результат.

У «Авангарда» же была игра солистов, которые то играют, то не играют. То у них есть настроение сыграть, то у них нет настроения сыграть.

Опытный тренерский штаб с Билялетдиновым не позволил «Авангарду» выиграть несколько матчей, когда команда по ходу встречи вела со счетом 2:0. Поражения «Авангарда» – совершенно тренерские, однозначно, – сказал заслуженный тренер России Плющев.

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9 комментариев

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Доктор Броманталь
Ответ Денис Ом
Недотренер, всё предугадал)))
Заслуженный тренер России это «недотренер» ?
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Angryslon
Интересно, у твоих команд чьи поражения были, тренерские? Ах да, я забыл! У тебя же постоянно кто-то из игроков виноват был!
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srs
Ответ srs
И спецбригады блестящие подготовил, которые выручали АБ и друга при отсутствии игры как таковой. Благодарность неоценимая Знарку за вклад в победы в прошедших трех сериях и никак по другому
А вратари какие уххх. Которых на нервяке тоже держал тасуя как попало... Только Фёдоров смотрится серьезным испытанием для этой команды. Правда Седой может испугаться и относительно но Играющего СКА, изображая всю серию Кравеца. Гусев чуть ли не в одиночку в таком случае может справиться
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srs
Ответ MaaRek
благодарность Знарку может быть только в том, что он свалил быстро из команды, дав нормально подготовить команду к плей-офф, в остальном беспорядочно тасовал звенья и постоянно проваливался из матча в матч те же глупые ошибки
И спецбригады блестящие подготовил, которые выручали АБ и друга при отсутствии игры как таковой. Благодарность неоценимая Знарку за вклад в победы в прошедших трех сериях и никак по другому
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Домингес Казань
врет и не краснеет,перед началом серии он не ставил на Ак Барс
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MaaRek
Ответ srs
Благодарность конечно Знарку за стабильнейшие тройки ради которых тот пожертвовал верхними местами в таблице и не только... не обращая внимания на недовольства игроков, окружающих проводил беспорядочную ротацию выискивая оптимальные варианты. Прекрасно понимая, что если не сам, то друг будет пользоваться всем этим во второй части сезона
благодарность Знарку может быть только в том, что он свалил быстро из команды, дав нормально подготовить команду к плей-офф, в остальном беспорядочно тасовал звенья и постоянно проваливался из матча в матч те же глупые ошибки
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-2
-2
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Слава Лукашев
Владимир это спорт. Не гадайте на кофейной гуще и не поливайте игроков грязью. После трех вынослов подряд Ак барса, мы тоже могли проиграть. Это битва характеров и построения команд. Так что не нужно про хотели, и не хотели. Выиграл сильнейший. Тема закрыта.
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srs
Благодарность конечно Знарку за стабильнейшие тройки ради которых тот пожертвовал верхними местами в таблице и не только... не обращая внимания на недовольства игроков, окружающих проводил беспорядочную ротацию выискивая оптимальные варианты. Прекрасно понимая, что если не сам, то друг будет пользоваться всем этим во второй части сезона
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Денис Ом
Недотренер, всё предугадал)))
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