Владимир Плющев: «СКА и ЦСКА играют в финале Запада и показывают мощный хоккей на протяжении многих лет. Не думаю, что «Ак Барсу» будет легко с кем-то из них»

Теги Ак Барс ЦСКА СКА Владимир Плющев КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Владимир Плющев не считает, что «Ак Барсу» будет просто со СКА или ЦСКА в финале плей-офф.

– «Ак Барс» уже в финале. На ваш взгляд, кто будет удобнее казанцам в финале – СКА или ЦСКА?

– Я не думаю, что «Ак Барсу» будет просто со СКА или ЦСКА. Я вообще считаю, что давным-давно надо было делать перекрестный плей-офф, потому что именно он определит сильнейшую команду в России.

На протяжении многих лет СКА и ЦСКА играют в финале Запада и показывают мощный хоккей, поэтому я не думаю, что «Ак Барсу» будет легко с кем-то из них.

– С кем у «Ак Барса» будет больше шансов?

– Любая команда Запада будет очень неудобной для «Ак Барса». Если не учитывать мелкие нюансы, оба клуба играют примерно в одном ключе. Поэтому неправильно рассуждать о том, что с этой командой «Ак Барсу» будет проще, а с этой не проще, – сказал заслуженный тренер России Плющев.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Clever_mind
После этого сезона, Ротан вполне может потребовать перекресток семи дорог. Нервы у него уже к черту. К тому же он новорожденный)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий