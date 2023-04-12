Владимир Плющев: «СКА и ЦСКА играют в финале Запада и показывают мощный хоккей на протяжении многих лет. Не думаю, что «Ак Барсу» будет легко с кем-то из них»

Владимир Плющев не считает, что «Ак Барсу» будет просто со СКА или ЦСКА в финале плей-офф.

– «Ак Барс» уже в финале. На ваш взгляд, кто будет удобнее казанцам в финале – СКА или ЦСКА?

– Я не думаю, что «Ак Барсу» будет просто со СКА или ЦСКА. Я вообще считаю, что давным-давно надо было делать перекрестный плей-офф, потому что именно он определит сильнейшую команду в России.

На протяжении многих лет СКА и ЦСКА играют в финале Запада и показывают мощный хоккей, поэтому я не думаю, что «Ак Барсу» будет легко с кем-то из них.

– С кем у «Ак Барса» будет больше шансов?

– Любая команда Запада будет очень неудобной для «Ак Барса». Если не учитывать мелкие нюансы, оба клуба играют примерно в одном ключе. Поэтому неправильно рассуждать о том, что с этой командой «Ак Барсу» будет проще, а с этой не проще, – сказал заслуженный тренер России Плющев.