Ярослав Цулыгин о целях на сезон: «Нужно хорошо проявить себя и закрепиться в составе «Салавата», чтобы не быть просто лимитчиком»

Ярослав Цулыгин рассказал о предсезонных сборах с «Салаватом Юлаевым».

– Положительные эмоции, наконец-то вышли на лед, встретились с ребятами, все отлично.

– Как провели отпуск? Успели отдохнуть?

– Немного отдыхал, но больше тренировался, готовился, потому что это очень важный сезон для меня. Хочу хорошо себя проявить.

– Как прошли тесты? Уложились в нормативы?

– Да, аэробайк был очень классный. Рад, что сдал. Это тяжелый тест, но я сдал.

– Какие цели ставите для себя на новый сезон?

– Цели только самые высокие. Нужно хорошо проявить себя и закрепиться в составе, чтобы не быть просто лимитчиком, – сказал 18-летний защитник .