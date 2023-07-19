Ярослав Цулыгин о целях на сезон: «Нужно хорошо проявить себя и закрепиться в составе «Салавата», чтобы не быть просто лимитчиком»

Теги Салават Юлаев КХЛ Ярослав Цулыгин Хоккей

Ярослав Цулыгин рассказал о предсезонных сборах с «Салаватом Юлаевым».

– Положительные эмоции, наконец-то вышли на лед, встретились с ребятами, все отлично.

– Как провели отпуск? Успели отдохнуть?

– Немного отдыхал, но больше тренировался, готовился, потому что это очень важный сезон для меня. Хочу хорошо себя проявить.

– Как прошли тесты? Уложились в нормативы?

– Да, аэробайк был очень классный. Рад, что сдал. Это тяжелый тест, но я сдал.

– Какие цели ставите для себя на новый сезон?

– Цели только самые высокие. Нужно хорошо проявить себя и закрепиться в составе, чтобы не быть просто лимитчиком, – сказал 18-летний защитник Ярослав Цулыгин.

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