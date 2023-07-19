Самонов о переходе в «Салават»: «Это новый вызов. Руководство «Северстали» пошло навстречу. Адекватный обмен для обеих сторон»
Александр Самонов высказался об обмене в «Салават Юлаев» из «Северстали».
– Как вам вратарская линия команды?
– Конкуренция – это всегда хорошо. С Ежовым уже играли, трудились вместе.
– Как восприняли свой обмен?
– С позитивом. Это новый вызов для меня, новая команда. Руководство череповчан тоже пошло навстречу, отпустили меня. Для обеих сторон это адекватный обмен.
– Готовы стать первым номером команды?
– Всегда готов играть много. Либо я играю, либо Илья. Будем друг другу помогать, идем к одной цели.
– «Салават» в прошлом сезоне был одной из наименее пропускающих команд. Что ранее думали об обороне уфимцев?
– Знаю, что организованная оборона, довольно отлаженная.
– Приехали чуть раньше в город или только к сборам?
– Пораньше приехали, сняли квартиру, привез жену и собаку. Город хороший, спокойный, одни позитивные моменты.
– Планируете ли сделать экипировку в цвета «Салавата»?
– Экипировка стандартная, шлем разукрашу в цвета клуба, все стандартно, – сказал вратарь «Салавата» Самонов.
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