Самонов о переходе в «Салават»: «Это новый вызов. Руководство «Северстали» пошло навстречу. Адекватный обмен для обеих сторон»

Теги Салават Юлаев Северсталь КХЛ Илья Ежов Александр Самонов Хоккей

Александр Самонов высказался об обмене в «Салават Юлаев» из «Северстали».

– Как вам вратарская линия команды?

– Конкуренция – это всегда хорошо. С Ежовым уже играли, трудились вместе.

– Как восприняли свой обмен?

– С позитивом. Это новый вызов для меня, новая команда. Руководство череповчан тоже пошло навстречу, отпустили меня. Для обеих сторон это адекватный обмен.

– Готовы стать первым номером команды?

– Всегда готов играть много. Либо я играю, либо Илья. Будем друг другу помогать, идем к одной цели.

– «Салават» в прошлом сезоне был одной из наименее пропускающих команд. Что ранее думали об обороне уфимцев?

– Знаю, что организованная оборона, довольно отлаженная.

– Приехали чуть раньше в город или только к сборам?

– Пораньше приехали, сняли квартиру, привез жену и собаку. Город хороший, спокойный, одни позитивные моменты.

 – Планируете ли сделать экипировку в цвета «Салавата»?

– Экипировка стандартная, шлем разукрашу в цвета клуба, все стандартно, – сказал вратарь «Салавата» Самонов.

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1 комментарий

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Strannix
По поводу адекватности можно поспорить, отдали лучшего молодого игрока, да ещё бабла неизвестно сколько насыпали.
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