Самонов о переходе в «Салават»: «Это новый вызов. Руководство «Северстали» пошло навстречу. Адекватный обмен для обеих сторон»

Александр Самонов высказался об обмене в «Салават Юлаев» из «Северстали».

– Как вам вратарская линия команды?

– Конкуренция – это всегда хорошо. С Ежовым уже играли, трудились вместе.

– Как восприняли свой обмен?

– С позитивом. Это новый вызов для меня, новая команда. Руководство череповчан тоже пошло навстречу, отпустили меня. Для обеих сторон это адекватный обмен.

– Готовы стать первым номером команды?

– Всегда готов играть много. Либо я играю, либо . Будем друг другу помогать, идем к одной цели.

– «Салават» в прошлом сезоне был одной из наименее пропускающих команд. Что ранее думали об обороне уфимцев?

– Знаю, что организованная оборона, довольно отлаженная.

– Приехали чуть раньше в город или только к сборам?

– Пораньше приехали, сняли квартиру, привез жену и собаку. Город хороший, спокойный, одни позитивные моменты.

– Планируете ли сделать экипировку в цвета «Салавата»?

– Экипировка стандартная, шлем разукрашу в цвета клуба, все стандартно, – сказал вратарь « » .