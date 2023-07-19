Юртайкин о межсезонье: «Читал книги по психологии. «Как перестать беспокоиться и начать жить», «Когда тело говорит «нет», например»

Данил Юртайкин рассказал, что читал книги по психологии в межсезонье.

– Расскажи, как провел это лето, куда съездил, что посмотрел?

– Лето провел хорошо, сразу после сезона съездил в Турцию на неделю – перезагрузился. Потом вернулся в Москву, был рядом с семьей и близкими. Отдых прошел нормально.

– Есть ли какое-то новое хобби этим летом? Возможно, прочитал новую для себя литературу?

– Хобби новых нет, но больше читал книги по психологии. Например, «Когда тело говорит «нет» или «Как перестать беспокоиться и начать жить».

– Ты вместе с командой посетил VK Fest. Кто из исполнителей на сцене понравился больше всего, какие впечатления от фестиваля?

– Концерт был хорошим, все исполнители понравились. Впечатления от фестиваля только самые положительные: походили, посмотрели. Провели хорошо время вместе с ребятами.

– Как себя сейчас чувствуешь, как готовишься к сезону?

– Я уже прошел пораньше медосмотр. Индивидуально тренируюсь, все спокойно, по плану. Готовлюсь к первому августа, когда команда соберется и начнутся общие сборы.

– Если вспоминать прошлые сезоны, то они получились непростыми из-за травм. Наверное, на грядущий сезон амбиции самые серьезные?

– Да, прошлые сезоны получились не самыми хорошими из-за травм. Очень тяжелое время, травмы – это всегда непросто. Надеюсь, что это все в прошлом и в новом сезоне докажу, что не просто так нахожусь в ЦСКА.

Приложу максимум усилий, чтобы с командой мы завоевали третий подряд, – сказал нападающий .