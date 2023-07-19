Юртайкин о межсезонье: «Читал книги по психологии. «Как перестать беспокоиться и начать жить», «Когда тело говорит «нет», например»
Данил Юртайкин рассказал, что читал книги по психологии в межсезонье.
– Расскажи, как провел это лето, куда съездил, что посмотрел?
– Лето провел хорошо, сразу после сезона съездил в Турцию на неделю – перезагрузился. Потом вернулся в Москву, был рядом с семьей и близкими. Отдых прошел нормально.
– Есть ли какое-то новое хобби этим летом? Возможно, прочитал новую для себя литературу?
– Хобби новых нет, но больше читал книги по психологии. Например, «Когда тело говорит «нет» или «Как перестать беспокоиться и начать жить».
– Ты вместе с командой посетил VK Fest. Кто из исполнителей на сцене понравился больше всего, какие впечатления от фестиваля?
– Концерт был хорошим, все исполнители понравились. Впечатления от фестиваля только самые положительные: походили, посмотрели. Провели хорошо время вместе с ребятами.
– Как себя сейчас чувствуешь, как готовишься к сезону?
– Я уже прошел пораньше медосмотр. Индивидуально тренируюсь, все спокойно, по плану. Готовлюсь к первому августа, когда команда соберется и начнутся общие сборы.
– Если вспоминать прошлые сезоны, то они получились непростыми из-за травм. Наверное, на грядущий сезон амбиции самые серьезные?
– Да, прошлые сезоны получились не самыми хорошими из-за травм. Очень тяжелое время, травмы – это всегда непросто. Надеюсь, что это все в прошлом и в новом сезоне докажу, что не просто так нахожусь в ЦСКА.
Приложу максимум усилий, чтобы с командой мы завоевали третий Кубок Гагарина подряд, – сказал нападающий ЦСКА.
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