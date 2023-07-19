Федоров об уходе Сергеева из ЦСКА в СКА: «Это не потеря, это хоккейная жизнь. Артем сделал свой выбор, спорт – это деньги»

Сергей Федоров высказался о переходе защитника Артема Сергеева в СКА из ЦСКА.

В межсезонье 30-летний игрок подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга на 3 года.

«Это не потеря, это хоккейная жизнь. Артем сделал свой выбор, вы понимаете, что профессиональный спорт – это деньги, их только так можно заработать, играя и занимаясь профессиональной деятельностью.

Профессиональный век любого игрока, что в футболе, что в хоккее, не такой длинный, ребята финансовую сторону обязательно чтят, смотрят, где лучше.

СКА сделал отличное предложение, на которое игрок согласился. Я считаю, что у нас есть достойная замена, рад за тех ребят, которые будут с нами, которые получат реальный шанс, особенно молодые», – сказал главный тренер .