Федоров об уходе Сергеева из ЦСКА в СКА: «Это не потеря, это хоккейная жизнь. Артем сделал свой выбор, спорт – это деньги»

Теги ЦСКА СКА Сергей Федоров КХЛ Артем Сергеев ТАСС деньги Хоккей

Сергей Федоров высказался о переходе защитника Артема Сергеева в СКА из ЦСКА.

В межсезонье 30-летний игрок подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга на 3 года. 

«Это не потеря, это хоккейная жизнь. Артем сделал свой выбор, вы понимаете, что профессиональный спорт – это деньги, их только так можно заработать, играя и занимаясь профессиональной деятельностью.

Профессиональный век любого игрока, что в футболе, что в хоккее, не такой длинный, ребята финансовую сторону обязательно чтят, смотрят, где лучше.

СКА сделал отличное предложение, на которое игрок согласился. Я считаю, что у нас есть достойная замена, рад за тех ребят, которые будут с нами, которые получат реальный шанс, особенно молодые», – сказал главный тренер ЦСКА

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5 комментариев

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iron_m
Ответ ОлегИванов
Сергей Фёдоров ответил спокойно и по деловому. Сразу видно человека занимающегося реальным делом на ответственном посту. А не то, что устраивают в комментариях хейтеры - визги и нытьё что кто-то всё скупил.
Детка рано заступила на смену)
+3
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Vadoniy
Это он сказал в том же интервью, где сказал "мы не отдаём игроков прямым конкурентам"?)
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Кеша
«Погиб Максим , ну и хрен с ним» . Разбили интервью Федорова на части . Такой спортс. СКА как торгаши на базаре - везде урвать …. Таааак ты получаешь в условном Авангарде 50’млн - мы тебе даем 55 , но на два года контракт . Условный защитник Сергеев - у тебя контракт кончается , а мы тебя подпишем сразу на 4 года и на 1 рубль больше .
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ОлегИванов
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Ответ iron_m
Детка рано заступила на смену)
Во сколько твоя смена заканчивается, русофоб?
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