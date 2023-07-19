Федоров о молодежи ЦСКА в основе: «Если увидим в сезоне от 6 до 10 ребят, это будет здорово»

Сергей Федоров высказался о молодых игроках ЦСКА.

«Кто-то из молодых ребят в предыдущем сезоне получил определенный опыт, такие как и .

Думаю, если мы увидим в сезоне от 6 до 10 ребят, это будет здорово. У них будет реальный шанс попробовать свои силы в в той команде, которая в каждом матче играет на победу, на качество игры.

И это уже наша тренерская работа, чтобы, в первую очередь, их заинтересовать и направить. А их задача – выполнить все те мысли и требования, которые диктует лига, а также тренерский штаб и уровень нашей команды», – сказал главный тренер армейцев.