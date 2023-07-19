Федоров про отсутствие новичков в ЦСКА: «Это меня не беспокоит, работаем над этим. В связи с событиями в мире не так легко найти игроков определенного качества»

Сергей Федоров заявил, что его не беспокоит отсутствие новичков в ЦСКА в межсезонье.

Вратарь Иван Федотов стал пока единственным игроком, пополнившим состав клуба.

Федоров ответил на вопрос о том, беспокоит ли его отсутствие новичков в межсезонье.

«Это меня не беспокоит, потому что есть на то определенные причины. Конечно, мы об этом постоянно думаем и работаем над этим.

Как мы знаем, в связи со всеми событиями в мире и нашей стране не так легко найти игроков определенного качества. Поэтому я всегда говорил, даже до того, как стал главным тренером ЦСКА, что обязательно надо правильно тренировать своих воспитанников.

У нас прекрасные ребята, лучшие в стране, в молодежке и в вышке, их надо правильно тренировать, что, как я думаю, у нас неплохо получается», – сказал главный тренер ЦСКА.