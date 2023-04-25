Зарплата Юрова в «Металлурге» – 10 млн рублей в год. Он может получить еще около 20 млн бонусами («СЭ»)
Зарплата Данилы Юрова в «Металлурге» составит 10 млн рублей в год.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», бонусами он может заработать еще около 20 млн рублей.
Ранее сообщалось, что Юров продлил контракт с «Металлургом» на год.
19-летний нападающий набрал 12 (6+6) очков в 59 матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ.
В 11 матчах Кубка Гагарина остался без баллов за результативность.
Жду от него Хорошего сезона...
При Разине сидеть не будет....
Разин даст ему время ,уверен в этом.
Сезон обещает быть интересным.