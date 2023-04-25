Зарплата Юрова в «Металлурге» – 10 млн рублей в год. Он может получить еще около 20 млн бонусами («СЭ»)

Теги Металлург Мг КХЛ Спорт-Экспресс деньги Данила Юров Хоккей

Зарплата Данилы Юрова в «Металлурге» составит 10 млн рублей в год.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», бонусами он может заработать еще около 20 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Юров продлил контракт с «Металлургом» на год.

19-летний нападающий набрал 12 (6+6) очков в 59 матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В 11 матчах Кубка Гагарина остался без баллов за результативность.

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6 комментариев

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Олег
Для Дани я считаю, Нормально.
Жду от него Хорошего сезона...
При Разине сидеть не будет....
+4
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+4
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Фёдор Кузнецов
Нормальная зарплата, жду от Юрова прогресса при Разине
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цэсемьэр
на фоне зарплат «талантов» Ярославля это кража😎👍🏽
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Валерка Боров Сухачев
Хорошая мотивация будет чтобы прогрессировать.
Разин даст ему время ,уверен в этом.
Сезон обещает быть интересным.
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Мандалай
От Юрова жду прорыва по игре в следующем сезоне.
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вперёд спартак
щас Разин ему мозги вправит и пойдет по накатанной
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