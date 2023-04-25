Зарплата Юрова в «Металлурге» – 10 млн рублей в год. Он может получить еще около 20 млн бонусами («СЭ»)

Зарплата Данилы Юрова в «Металлурге» составит 10 млн рублей в год.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», бонусами он может заработать еще около 20 млн рублей.

Ранее сообщалось, что продлил контракт с « » на год.

19-летний нападающий набрал 12 (6+6) очков в 59 матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В 11 матчах Кубка Гагарина остался без баллов за результативность.