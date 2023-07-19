Вайсфельд о Гусеве в «Динамо»: «Исключительный игрок для КХЛ. Подошел бы любой команде, неважно в каком стиле она играет»

Леонид Вайсфельд оценил переход Никиты Гусева в московское «Динамо».

– Подходит ли Гусев под стиль «Динамо» и главного тренера Кудашова?

– Гусев подойдет любой команде, неважно в каком стиле она играет. Это исключительный игрок для КХЛ. Поэтому не имеет значения, в каком стиле играет «Динамо».

– Гусев способен стать лучшим снайпером, бомбардиром «Динамо»?

– Мне кажется, да. А кто ему может составить конкуренцию? Если Гусев будет в нормальной форме и пройдет сезон без травм, то, конечно, он способен.

– Как вообще оцените комплектацию « » в межсезонье с учетом подписаний и Ожиганова?

– Я скажу, что летняя трансферная кампания «Динамо» – сильнейшая в КХЛ. Хотя ЦСКА и «Ак Барсу» особо усиливаться и не надо, там и так все хорошо. С точки зрения тех, кто изменил состав, «Динамо» очень сильно поработало на рынке. Конечно, исходя из возможностей клуба.

Другой вопрос, что наличие сильных игроков не всегда трансформируется в сильную команду. Посмотрим, как у «Динамо» получится создать коллектив из этих хоккеистов, – сказал экс-генменеджер клубов .