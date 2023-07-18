Гусев может заработать 107 млн рублей в «Динамо». Бонус 30 млн – за 50 очков в сезоне, 10 млн – за тройку лучших бомбардиров регулярки

Теги КХЛ Никита Гусев Динамо Хоккей

Никита Гусев может заработать до 107 миллионов рублей в «Динамо».

Нападающий подписал однолетнее соглашение с бело-голубыми.

Базовый оклад Никиты Гусева составит 67 миллионов рублей, об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Также в договор включены два бонуса:

– 50 набранных очков в регулярном чемпионате – 30 миллионов рублей;

– Попадание в тройку лучших бомбардиров регулярного чемпионата – 10 миллионов рублей.

В прошлом сезоне форвард, выступая за СКА, провел 37 игр в Фонбет регулярном чемпионате КХЛ и набрал 49 (23+26) баллов.

3 комментария

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Кеша
Отличный стимул для Никиты . Можно еще добавить 10 млн за 10 голов в регулярке сильнейшему клубу на Планете . Шутка , конечно. Но бонус приличный при достижении цели .
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WelcomeBackPURE
Ответ Clever_mind
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СКА врядли исчезнет
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Clever_mind
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