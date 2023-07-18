Пушков о Гусеве: «Такие мастера всегда играют на своем уровне – усиление для «Динамо». Он был одним из лучших бомбардиров СКА»

Сергей Пушков прокомментировал переход Никиты Гусева в «Динамо».

– Гусев своей игрой показывал, что он мастер высокого класса. Не зря он был одним из лучших бомбардиров СКА в минувшем сезоне.

Так что, я думаю, он будет поддерживать свой уровень и в новой команде, в московском «Динамо». И с мотивацией у него все в порядке.

– Можно сказать, что Гусев – один из тех, на кого ходит зритель в нашем хоккее?

– С этим полностью согласен. Всегда на хороших игроков ходит зритель. Это усиление для московского «Динамо».

– Такие игроки – в дефиците?

– Конечно. Я думаю, во всех командах есть один-два игрока, на которых ходит зритель.

Они все разного класса, с разным исполнительским мастерством, но такие есть. Они ведут команду за собой.

– Считаете, Никита еще проявит себя в КХЛ?

– Да, безусловно. Это нестандартный игрок: может создать, забить, отдать. Если посмотреть статистику его голов и передач, то среди них, думаю, много решающих.

Такие мастера всегда играют на своем уровне, ниже не опускаются. Как только опускаются, сами понимают: пора заканчивать. Если человек умный, он сам знает, когда лучше уходить.

– 31 год – расцвет по меркам современного хоккея?

– Это самый хороший возраст – есть опыт, мастерство, все сложилось, только выдавать можно. Статистика Гусева об этом и говорит, – сказал бывший игрок СКА Сергей Пушков