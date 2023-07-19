Федоров о том, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки: «Это случится, думаю. Желаю Саше крепкого здоровья»

Сергей Федоров считает, что Александр Овечкину побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в истории НХЛ.

На счету форварда « » 822 шайбы, у Гретцки – 894.

– Побьет ли рекорд ?

— Знаете, если бы можно было заглянуть вперед, все бы это делали. Мой ответ такой. Я Саше хочу пожелать крепкого здоровья, уверенности в своих силах, огромной поддержки его любящей семьи. А все остальное – это второстепенно.

Но то, что вы у меня спросили, я думаю, это случится, — сказал главный тренер ЦСКА.