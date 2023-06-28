Гретцки не включил Овечкина в топ-3 среди левых крайних при выборе сборных звезд сезона. Он голосовал за Робертсона, Панарина и Нюджент-Хопкинса

Уэйн Гретцки не включил Александра Овечкина в топ-3 среди лучших левых крайних сезона.

Лучший бомбардир и снайпер в истории НХЛ работает аналитиком на канале TNT.

Он принял участие в голосованиях за обладателей индивидуальных призов и кандидатов в символические сборные звезд сезона-2022/23.

В первую сборную в качестве левого вингера вошел из « », во вторую – из «Рейнджерс».

(« ») занял 7-е место по числу голосов. Он был упомянут 7 журналистами из 192.

Гретцки включил в топ-3 Робертсона, Панарина и Райана Нюджент-Хопкинса («Эдмонтон», 3-е место в рейтинге).

Напомним, в 2022 году Гретцки поставил Овечкина на 3-е место среди лучших левых крайних сезона.

Сорокин и Панарин вошли во 2-ю символическую сборную звезд сезона НХЛ. В 1-й сборной россиян нет