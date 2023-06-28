Гретцки не включил Овечкина в топ-3 среди левых крайних при выборе сборных звезд сезона. Он голосовал за Робертсона, Панарина и Нюджент-Хопкинса

Теги рейтинги Рейнджерс Вашингтон Эдмонтон Даллас Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Артемий Панарин Райан Нюджент-Хопкинс Джейсон Робертсон Хоккей

Уэйн Гретцки не включил Александра Овечкина в топ-3 среди лучших левых крайних сезона.

Лучший бомбардир и снайпер в истории НХЛ работает аналитиком на канале TNT.

Он принял участие в голосованиях за обладателей индивидуальных призов и кандидатов в символические сборные звезд сезона-2022/23.

В первую сборную в качестве левого вингера вошел Джейсон Робертсон из «Далласа», во вторую – Артемий Панарин из «Рейнджерс».

Александр ОвечкинВашингтон») занял 7-е место по числу голосов. Он был упомянут 7 журналистами из 192.

Гретцки включил в топ-3 Робертсона, Панарина и Райана Нюджент-Хопкинса («Эдмонтон», 3-е место в рейтинге). 

Напомним, в 2022 году Гретцки поставил Овечкина на 3-е место среди лучших левых крайних сезона.

Сорокин и Панарин вошли во 2-ю символическую сборную звезд сезона НХЛ. В 1-й сборной россиян нет

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5 комментариев

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Bardownski
Ну так он и не был в топ-3 левых крайков сезона. Ткачак, Панара, Робертсон, Щтюцле, а потом уже может Овечкин, и то спорно.
+8
-1
+7
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Booligan
При всем уважении к центрфорварду РНХ, нашакилившему сотню впервые в жизни, выходя весь сезон с Маком и Драйзи, в лиге десяток настоящих левых крайков сильнее. Это голос по старой дружбе за Нефть
+5
-1
+4
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dosatuy
Гретцки легенда, ему виднее. Но ни один из этих троих в моей тройке не был бы)
+3
0
+3
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