Алексей Терещенко: «Гусев – забивной форвард, таких немного. В «Динамо» собирается бойцовская команда. Все должно быть неплохо в сезоне»
Алексей Терещенко высказался о переходе Никиты Гусева в «Динамо».
«Хороший трансфер. Это усиление, он забивной форвард, все зависит от Никиты: что он будет делать, как будет выглядеть.
Таких форвардов немного, кто может забивать, решить момент.
В «Динамо» собирается неплохая команда, бойцовская. Будет и молодежь, и опытные игроки. Все должно быть неплохо в сезоне», – сказал трехкратный чемпион мира по хоккею Терещенко.
1 комментарий