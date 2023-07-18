Алексей Терещенко: «Гусев – забивной форвард, таких немного. В «Динамо» собирается бойцовская команда. Все должно быть неплохо в сезоне»

Теги Алексей Терещенко КХЛ Никита Гусев Динамо Матч ТВ Хоккей

Алексей Терещенко высказался о переходе Никиты Гусева в «Динамо».

«Хороший трансфер. Это усиление, он забивной форвард, все зависит от Никиты: что он будет делать, как будет выглядеть.

Таких форвардов немного, кто может забивать, решить момент.

В «Динамо» собирается неплохая команда, бойцовская. Будет и молодежь, и опытные игроки. Все должно быть неплохо в сезоне», – сказал трехкратный чемпион мира по хоккею Терещенко.

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1 комментарий

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Кеша
Последние новости вселяют надежду ! Верии в команду ! Мы все здесь Динамо Москва !
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