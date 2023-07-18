Вайсфельд о «Динамо»: «Лучшие среди всех клубов КХЛ в это трансферное окно. Эта команда может решать большие задачи»

Леонид Вайсфельд высказался о переходе Никиты Гусева в «Динамо».

– Да, хороший трансфер. « » провело сильную работу этим летом. Думаю, что лучшие среди всех клубов КХЛ в это трансферное окно.

Эта команда может решать большие задачи. Минус один, когда собираешь новую команду существует опасность, что не получится создать именно команду, игроки есть, но нужно создать команду. Будет интересно наблюдать за ними.

– Могут ли они с обновленным составом претендовать на ?

– При очень удачном стечении обстоятельств. Не уверен, что «Динамо» сможет бороться за кубок, но не исключено. Определенные шансы есть, – сказал экс-генменеджер клубов .