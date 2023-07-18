Вайсфельд о «Динамо»: «Лучшие среди всех клубов КХЛ в это трансферное окно. Эта команда может решать большие задачи»

Теги Леонид Вайсфельд КХЛ Кубок Гагарина Никита Гусев Динамо Матч ТВ Хоккей

Леонид Вайсфельд высказался о переходе Никиты Гусева в «Динамо».

– Да, хороший трансфер. «Динамо» провело сильную работу этим летом. Думаю, что лучшие среди всех клубов КХЛ в это трансферное окно.

Эта команда может решать большие задачи. Минус один, когда собираешь новую команду существует опасность, что не получится создать именно команду, игроки есть, но нужно создать команду. Будет интересно наблюдать за ними.

– Могут ли они с обновленным составом претендовать на Кубок Гагарина?

 – При очень удачном стечении обстоятельств. Не уверен, что «Динамо» сможет бороться за кубок, но не исключено. Определенные шансы есть, – сказал экс-генменеджер клубов КХЛ.

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8 комментариев

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ЧакЧак
лучшие сами знаете кто 😂
+5
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Сергей Орлов
Ответ ЧакЧак
лучшие сами знаете кто 😂
Ак Барс, конечно.
+4
-1
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Кеша
Лучшие на Планете это СКА . Не надо тут набрасывать. Уже сейчас СКА готово сокрушать лучшие клубы НХЛ в суперсериях!
+3
-2
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Dinamik1
Гусев это не тот который из "Приключение Электроника".Шутка!
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Clever_mind
Вайс тебе уже не светит. Лижи не лижи
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Dundee
Щас Кучерявый мальчик расскажет, чья система лучшая)
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Alex9999995
Ответ Кеша
Лучшие на Планете это СКА . Не надо тут набрасывать. Уже сейчас СКА готово сокрушать лучшие клубы НХЛ в суперсериях!
Ах ха ха ха
0
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