Александр Юдин: «В СКА Ожиганов перестал отрабатывать зарплату. Обмен стал верным решением. В клубе много праворуких защитников, которые не слабее Игоря»

Александр Юдин высказался об обмене Игоря Ожиганова из СКА в «Динамо».

«Ожиганов – достаточно сильный защитник, который здорово умеет помогать атаке, но, как говорится, годы берут свое. В былые сезоны Игорь приносил немало пользы СКА, а вот в последнем плей-офф как-то потух. Особенно это было заметно в серии с ЦСКА.

На таком высоком уровне атакующие таланты Ожиганова почти пропали, а вот ошибки в обороне никуда не делись. При этом у была очень солидная зарплата, одна из самых больших в команде. Скажу жестко: он перестал ее отрабатывать, поэтому обмен стал совершенно верным решением.

Сейчас в СКА достаточно много праворуких защитников, которые уже сейчас не слабее Ожиганова, а в перспективе – намного сильнее. При этом зарплаты у них гораздо более скромные. Так что этот обмен – просто бизнес и ничего личного. Такие разноплановые защитники, как Сергеев, Федотов и Земченок, помогут тренерам СКА без проблем заменить Ожиганова», – сказал бывший хоккеист СКА Александр Юдин.