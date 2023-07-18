Агент Гусева: «Мы с «Динамо» договорились буквально вчера. Финансовая часть сделки устроила обе стороны»

Теги СКА КХЛ Юрий Николаев Никита Гусев Динамо Игорь Ожиганов Чемпионат.com Хоккей

Агент Юрий Николаев высказался о переходе Никиты Гусева и Игоря Ожиганова в «Динамо».

«Переход Игоря Ожиганова – внутреннее дело СКА и московского «Динамо». Мы участвовали в переговорах на завершающем этапе.

Что касается Никиты Гусева, то об этой сделке все давно говорили, но договорились с «Динамо» мы буквально вчера. Финансовая часть сделки устроила обе стороны», – сказал агент игроков.

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