Каут сообщил, что тренер фарма «Сан-Хосе» заставлял его драться: «Перед каждым матчем выбирал мне соперника. Когда я отказывался, он говорил, что поэтому я не играю в НХЛ»

Мартин Каут сообщил, что тренер фарм-клуба «Сан-Хосе» хотел, чтобы он дрался в каждой игре.

Ранее стало известно, что 23-летний нападающий перешел в «Пардубице».

По ходу прошлого сезона Каут был обменян из «Колорадо» в «Сан-Хосе». В составе «Шаркс» форвард набрал 5 (3+2) очков в 9 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В АХЛ за фарм-клуб «Сан-Хосе» – 14 (3+11) баллов в 19 играх.

Каут был выбран «Колорадо» в первом раунде драфта НХЛ-2018 под общим 16-м номером.

– Они заставляли вас драться в АХЛ?

– Перед каждой игрой один из тренеров выбирал мне соперника, и я должен был драться с ним. Помню, как он как-то указал на Адама Клапку. Этот парень весит сто килограмм, рост два метра, и я должен драться с ним? К тому же он чех? Нет.

– Что делал тренер, когда ты отказывался?

– Говорил, что поэтому я не играю в НХЛ.

У меня было три сотрясения мозга и две травмы плеча. Если бы я дрался с теми, кого он выбирал, меня бы избили, и я бы получил травму.

Он все равно заставлял меня драться, это меня очень беспокоило. Я бы дрался по уважительной причине. Когда ситуация накаляется, когда ты защищаешь товарища по команде. Но драться с кем-то просто так? Я должен быть на льду, чтобы забивать голы.

– Что, если бы вы послушались и действительно играли в НХЛ после этого?

– Я думал об этом по дороге домой. Возможно, я не знаю.

Я сказал им об этом во время собеседований после сезона. Я играл против них пять лет, они знают меня. Почему они вдруг просят меня делать это? Они сказали, что хотят от меня большего.

Возможно, я допустил ошибку, но я не думаю, что драки решили бы, останусь ли я в НХЛ.

К тому же в фарме «Шаркс» мы не чувствовали, что мы команда. Каждый из молодых играл сам за себя, – сказал нападающий.

16-й номер драфта-2018 Каут подписал контракт с чешским «Пардубице». Права на игрока – у «Сан-Хосе»