16-й номер драфта-2018 Каут подписал контракт с чешским «Пардубице». Права на игрока – у «Сан-Хосе»

Мартин Каут перешел в чешский клуб.

23-летний нападающий подписал контракт на два года с « ».

По ходу прошлого сезона был обменян из «Колорадо» в « ».

В составе «Шаркс» форвард набрал 5 (3+2) очков в 9 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В АХЛ за фарм-клуб «Сан-Хосе» – 14 (3+11) баллов в 19 играх.

«Шаркс» ранее сделали хоккеисту квалификационное предложение, закрепив права на игрока.

Каут был выбран « » в первом раунде драфта НХЛ-2018 под общим 16-м номером.