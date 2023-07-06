16-й номер драфта-2018 Каут подписал контракт с чешским «Пардубице». Права на игрока – у «Сан-Хосе»

Теги переходы Колорадо Сан-Хосе НХЛ чемпионат Чехии Пардубице Мартин Каут Хоккей

Мартин Каут перешел в чешский клуб.

23-летний нападающий подписал контракт на два года с «Пардубице».

По ходу прошлого сезона Мартин Каут был обменян из «Колорадо» в «Сан-Хосе».

В составе «Шаркс» форвард набрал 5 (3+2) очков в 9 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В АХЛ за фарм-клуб «Сан-Хосе» – 14 (3+11) баллов в 19 играх.

«Шаркс» ранее сделали хоккеисту квалификационное предложение, закрепив права на игрока.

Каут был выбран «Колорадо» в первом раунде драфта НХЛ-2018 под общим 16-м номером.

1 комментарий

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Павел павел
хоккей тяжелый вид спорта. надеюсь перезагрузится
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