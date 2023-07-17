«Лада» может подписать форварда фарм-клуба «Сан-Хосе» Джонсона. У него 138 очков в АХЛ

Люк Джонсон может перейти в «Ладу».

28-летний американский нападающий находится в шорт-листе тольяттинского клуба, об этом сообщает Metaratings.ru.

В прошлом сезоне выступал за « » – фарм-клуб «Сан-Хосе» в АХЛ.

Форвард набрал 18 (10+8) очков при полезности «минус 26» и 55 минутах штрафа в 67 матчах регулярного чемпионата.

В общей сложности нападающий провел 333 матча в и отметился 138 (70+68) баллами за результативность.

В хоккеист набрал 2 (1+1) очка в 32 играх.