«Лада» может подписать форварда фарм-клуба «Сан-Хосе» Джонсона. У него 138 очков в АХЛ
Люк Джонсон может перейти в «Ладу».
28-летний американский нападающий находится в шорт-листе тольяттинского клуба, об этом сообщает Metaratings.ru.
В прошлом сезоне Люк Джонсон выступал за «Сан-Хосе Барракуда» – фарм-клуб «Сан-Хосе» в АХЛ.
Форвард набрал 18 (10+8) очков при полезности «минус 26» и 55 минутах штрафа в 67 матчах регулярного чемпионата.
В общей сложности нападающий провел 333 матча в АХЛ и отметился 138 (70+68) баллами за результативность.
В НХЛ хоккеист набрал 2 (1+1) очка в 32 играх.
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