Кожевников о Гусеве: «Это усиление для «Динамо». Он игрок разноплановый: умеет и забивать, и отдавать, будет заниматься распасовкой»

Теги КХЛ Александр Кожевников Никита Гусев Динамо Матч ТВ Хоккей

Александр Кожевников высказался о переходе Никиты Гусева в «Динамо».

«Это усиление для «Динамо». У них человека три хороших ушло. Гусев – игрок разноплановый: умеет и забивать, и отдавать, будет заниматься распасовкой.

Сможет ли он реализовать свои лучшие качества? Давайте посмотрим. Новая команда, совершенно другой стиль игры. Надо посмотреть, как будет привыкать», – сказал двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тихий летун
Он умеет играть на чистом льду...
Защита,силовая борьба- это не к нему.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dinamik1
Мутный какой то все чего то выжидал.Будет ли выкладыватся полностью вопрос.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий