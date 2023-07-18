Кожевников о Гусеве: «Это усиление для «Динамо». Он игрок разноплановый: умеет и забивать, и отдавать, будет заниматься распасовкой»
Александр Кожевников высказался о переходе Никиты Гусева в «Динамо».
«Это усиление для «Динамо». У них человека три хороших ушло. Гусев – игрок разноплановый: умеет и забивать, и отдавать, будет заниматься распасовкой.
Сможет ли он реализовать свои лучшие качества? Давайте посмотрим. Новая команда, совершенно другой стиль игры. Надо посмотреть, как будет привыкать», – сказал двукратный олимпийский чемпион Кожевников.
Защита,силовая борьба- это не к нему.