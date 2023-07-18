Гусев присоединился к «Динамо» на сборах

Никита Гусев присоединился к «Динамо» на тренировочных сборах.

Ранее стало известно, что форвард подписал контракт с клубом на год.

«Динамо» опубликовало видео с тренировки с участием Гусева.

«Где Гусев? На сборах!» – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

Сушинский о том, что Гусев не хочет приезжать на летние сборы: «Не уверен, что он настаивает на этом. Ни один тренер не разрешит такой подход. У нас же не бег, а командный вид спорта»