Гусев присоединился к «Динамо» на сборах
Никита Гусев присоединился к «Динамо» на тренировочных сборах.
Ранее стало известно, что форвард подписал контракт с клубом на год.
«Динамо» опубликовало видео с тренировки с участием Гусева.
«Где Гусев? На сборах!» – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.
Сушинский о том, что Гусев не хочет приезжать на летние сборы: «Не уверен, что он настаивает на этом. Ни один тренер не разрешит такой подход. У нас же не бег, а командный вид спорта»
2 комментария