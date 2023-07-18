Гусев присоединился к «Динамо» на сборах

Теги КХЛ Никита Гусев Динамо Хоккей

Никита Гусев присоединился к «Динамо» на тренировочных сборах.

Ранее стало известно, что форвард подписал контракт с клубом на год.

«Динамо» опубликовало видео с тренировки с участием Гусева.

«Где Гусев? На сборах!» – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

Сушинский о том, что Гусев не хочет приезжать на летние сборы: «Не уверен, что он настаивает на этом. Ни один тренер не разрешит такой подход. У нас же не бег, а командный вид спорта»

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2 комментария

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Кеша
Добро пожаловать в Динамо , Никита ! Мы все очень ждали тебя! Браво ! Ты пришел в великий клуб с великой историей , самый титулованный клуб в новейшей истории России! Такой фантастический мастер нам очень нужен ! Никита , ты очень крут и динамовский мерч тебе очень к лицу ! Верим в тебя ! Верим в команду!
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