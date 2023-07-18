Директор «Динамо» о Гусеве: «Одна из ярких звезд КХЛ. Будем работать над продлением контракта по ходу сезона, если все будет хорошо»

Теги Алексей Сопин КХЛ Никита Гусев Динамо Хоккей

Директор «Динамо» высказался о подписании Никиты Гусева.

«Рады приветствовать еще одного новичка, который не нуждается в представлении. Одна из ярких звезд КХЛ будет выступать в динамовской форме.

Хочу поблагодарить представителей Никиты за этот переговорный процесс. Профессиональное отношение к работе, к клубу и к своему делу – это то, что мы увидели на протяжении последнего времени.

Обсудив все нюансы с агентом и хоккеистом, было принято решение о подписании соглашения на один год. Но если все будет хорошо, то по ходу сезона будем работать над продлением контракта», – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikolay_exp
Особенно в Вегасе и Нью Джерси он звездил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий