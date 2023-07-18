Директор «Динамо» о Гусеве: «Одна из ярких звезд КХЛ. Будем работать над продлением контракта по ходу сезона, если все будет хорошо»

Директор «Динамо» высказался о подписании Никиты Гусева.

«Рады приветствовать еще одного новичка, который не нуждается в представлении. Одна из ярких звезд будет выступать в динамовской форме.

Хочу поблагодарить представителей за этот переговорный процесс. Профессиональное отношение к работе, к клубу и к своему делу – это то, что мы увидели на протяжении последнего времени.

Обсудив все нюансы с агентом и хоккеистом, было принято решение о подписании соглашения на один год. Но если все будет хорошо, то по ходу сезона будем работать над продлением контракта», – сказал спортивный директор « » .