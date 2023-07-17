«Безумно понравился сериал «Агенты Щ.И.Т». Человек-паук – второй любимый супергерой». Вратарь системы «Динамо» Егоров о коллекции комиксов Marvel

Вратарь системы «Динамо» Егор Егоров рассказал о своей коллекции комиксов Marvel.

– Вы ведь коллекционируете комиксы Marvel. Как появилось это увлечение?

– Я начал коллекционировать комиксы примерно три года назад. Это достаточно увлекательная история.

Я в детстве начал увлекаться супергероикой с мультиков. Во время обедов у бабушки мы с двоюродным братом смотрели на DVD мультсериал «Человек-паук» 1994 года.

Это чудесный мультсериал, каждому рекомендую его посмотреть, независимо от возраста. Потом, уже на карантине, я начал смотреть сериал «Агенты Щ.И.Т», он мне безумно понравился.

К тому моменту я был фанатом киновселенной Marvel, посмотрел все фильмы. Поэтому искал, что еще можно глянуть и наткнулся на этот сериал.

После просмотра семи сезонов так сильно привязался к персонажам, что мне очень хотелось услышать и увидеть еще какие-то истории про них.

Стал думать, как это возможно, и нашел ответ в комиксах. Залез в интернет, увидел в одном магазине сразу пять книг про агентов Щ.И.Т. Это были мои первые комиксы. Прочитал, мне понравилось, решил взять еще.

Мой второй любимый супергерой – Человек-паук, поэтому взял следующую книгу про него.

Не знаю, сколько у меня сейчас комиксов в коллекции, но полки трещат по швам. Скоро надо будет расширяться, – сказал 17-летний вратарь системы «Динамо» Егор Егоров.