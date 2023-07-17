Новиков о Кузнецове: «Авторитет Овечкина давил. Евгению нужно пойти в команду, где он должен стать таким, как Александр, доказать, что является лидером»

Юрий Новиков оценил желание Евгения Кузнецова уйти из «Вашингтона».

«С Евгением Кузнецовым мы вместе работали в молодежной сборной России на чемпионате мира в Баффало. Он произвел хорошее впечатление, человек с юмором.

Уже тогда было видно, что это перспективный игрок и мастер. А кто такой мастер? Может сделать то, что не может другой, и еще красиво. Кузнецов на крепкую четвертку, честно отыграл в «Вашингтоне».

Под хорошим влиянием Александра Овечкина он в каких-то ситуация больше играл на партнера, чем должен был играть на себя.

Сейчас у Кузнецова очень сложный момент в жизни – и переход в другой клуб, и возраст уже влияет.

Самое главное к чему он должен готовиться: в любой команде будет тяжелее, чем было. И надо будет прилагать намного больше усилий, чтобы находиться на том же уровне, что в «Вашингтоне».

Для него это Рубикон – сможет ли работать еще больше и быть еще злее. Сможет ли себя зажать и поднять на еще более высокую ступень. Мне интересна эта драматургия.

Кузнецов – талантливый парень, который своей игрой радует партнеров и зрителей. Но каждый год в НХЛ – это новое испытание, и нельзя со старым багажом входить в новый сезон.

Авторитет Овечкина все-таки давил, а ему нужно пойти в команду, где он сам должен стать таким, как Овечкин, и доказать, что является лидером и может вести за собой.

Это будет сделать непросто. Несмотря на то, что Кузнецов – балагур и шутник, думаю, что он ранимый человек.

Не может прийти в любую команду и стукнуть там кулаком по столу, он более скромный и воспитанный. А сейчас ему надо стать понаглее.

Мы желаем Жене принять правильное решение, сжать кулаки и ринуться вперед», – сказал заслуженный тренер России.