Новиков о Кузнецове: «Авторитет Овечкина давил. Евгению нужно пойти в команду, где он должен стать таким, как Александр, доказать, что является лидером»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Юрий Новиков Евгений Кузнецов Хоккей

Юрий Новиков оценил желание Евгения Кузнецова уйти из «Вашингтона».

«С Евгением Кузнецовым мы вместе работали в молодежной сборной России на чемпионате мира в Баффало. Он произвел хорошее впечатление, человек с юмором.

Уже тогда было видно, что это перспективный игрок и мастер. А кто такой мастер? Может сделать то, что не может другой, и еще красиво. Кузнецов на крепкую четвертку, честно отыграл в «Вашингтоне».

Под хорошим влиянием Александра Овечкина он в каких-то ситуация больше играл на партнера, чем должен был играть на себя.

Сейчас у Кузнецова очень сложный момент в жизни – и переход в другой клуб, и возраст уже влияет.

Самое главное к чему он должен готовиться: в любой команде будет тяжелее, чем было. И надо будет прилагать намного больше усилий, чтобы находиться на том же уровне, что в «Вашингтоне».

Для него это Рубикон – сможет ли работать еще больше и быть еще злее. Сможет ли себя зажать и поднять на еще более высокую ступень. Мне интересна эта драматургия.

Кузнецов – талантливый парень, который своей игрой радует партнеров и зрителей. Но каждый год в НХЛ – это новое испытание, и нельзя со старым багажом входить в новый сезон.

Авторитет Овечкина все-таки давил, а ему нужно пойти в команду, где он сам должен стать таким, как Овечкин, и доказать, что является лидером и может вести за собой.

Это будет сделать непросто. Несмотря на то, что Кузнецов – балагур и шутник, думаю, что он ранимый человек.

Не может прийти в любую команду и стукнуть там кулаком по столу, он более скромный и воспитанный. А сейчас ему надо стать понаглее.

Мы желаем Жене принять правильное решение, сжать кулаки и ринуться вперед», – сказал заслуженный тренер России.

7 комментариев

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Direct free kick
Если бы не авторитет Овечкина, карьера кузнеца в НХЛ продлилась бы матчей 10-15, вечно у неадыкватов Овечкин кому-то мешает. Откуда их штампуют?
+6
-3
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Лига Мастеров
это он оказываеться кокс давал Кузе? и забивал на хоккей он из за Овечкина? всё знают характер Кузи мне кажеться если бы мне авторитет Овечкина он бы с хоккем уже бы закончил)
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TimGI86
Нестабильность Кузнецова, переменчивость в эмоциональном плане, никогда не сделает его лидером. Он очень яркий игрок, но когда когда прет в целом у команды, когда же не идет игра у команды, он не вытаскивает матчи
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Эдуард Коноплёв
Лучшие годы по зади, уже надо до играть с выгодным контрактом
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NACfoRekcuF
Странные конечно у сборной России бывали тренеры, знатоки человеческих душ
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Vladco
Ответ Direct free kick
Если бы не авторитет Овечкина, карьера кузнеца в НХЛ продлилась бы матчей 10-15, вечно у неадыкватов Овечкин кому-то мешает. Откуда их штампуют?
Кузя-второй Сёмин,в жизни Овечкина-пока педалей не даст они усердно не трудятся.
+1
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NACfoRekcuF
Ответ Эдуард Коноплёв
Лучшие годы по зади, уже надо до играть с выгодным контрактом
Вы заикаетесь чтоли?
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