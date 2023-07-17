Вайсфельд о возможном уходе Кузнецова: «Вашингтон» возьмет вместо него еще более сильного игрока, возможно»

Леонид Вайсфельд высказался о возможном уходе Евгения Кузнецова из «Вашингтона».

«Сложно сказать, как скажется на игре уход . Евгений, несомненно, большой мастер. И Александр немало забивал с его передач. Но, возможно, « » возьмет вместо него еще более сильного игрока.

Овечкин и Кузнецов и так достаточно долго играли вместе. Хоккейная жизнь не подразумевает, что всю карьеру проведешь с одними и теми же партнерами», – сказал экс-генменеджер клубов КХЛ.