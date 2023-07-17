Вайсфельд о возможном уходе Кузнецова: «Вашингтон» возьмет вместо него еще более сильного игрока, возможно»

Теги Вашингтон Леонид Вайсфельд Александр Овечкин НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Леонид Вайсфельд высказался о возможном уходе Евгения Кузнецова из «Вашингтона».

«Сложно сказать, как скажется на игре Овечкина уход Кузнецова. Евгений, несомненно, большой мастер. И Александр немало забивал с его передач. Но, возможно, «Вашингтон» возьмет вместо него еще более сильного игрока.

Овечкин и Кузнецов и так достаточно долго играли вместе. Хоккейная жизнь не подразумевает, что всю карьеру проведешь с одними и теми же партнерами», – сказал экс-генменеджер клубов КХЛ.

1 комментарий

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ruslanych
Желательно, более сильного в плане самоотдачи и настроя на игру, а не как Евген, хочу играю, не хочу не играю)
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