Вайсфельд о возможном уходе Кузнецова: «Вашингтон» возьмет вместо него еще более сильного игрока, возможно»
Леонид Вайсфельд высказался о возможном уходе Евгения Кузнецова из «Вашингтона».
«Сложно сказать, как скажется на игре Овечкина уход Кузнецова. Евгений, несомненно, большой мастер. И Александр немало забивал с его передач. Но, возможно, «Вашингтон» возьмет вместо него еще более сильного игрока.
Овечкин и Кузнецов и так достаточно долго играли вместе. Хоккейная жизнь не подразумевает, что всю карьеру проведешь с одними и теми же партнерами», – сказал экс-генменеджер клубов КХЛ.
1 комментарий