Александр Кожевников: «Хоккей более мужественный. В футболе много артистов, начиная с Неймара. Они отрабатывают эти театральные моменты»
Александр Кожевников считает хоккей более мужественным видом спорта, чем футбол.
«Конечно, я считаю хоккей более мужественным, чем футбол. В футболе много артистов, начиная с Неймара. Понятно, что их тоже бьют по ногам, но свое мнение я сказал.
Я знаю, что футболисты отрабатывают вот эти театральные моменты в некоторых клубах, а может быть, во всех клубах.
Не могу понять, почему футболисты считают, что у них тренировки сложнее, чем у хоккеистов. Если думают, что им тяжелее, то пускай узнают, поспрашивают, какие нагрузки у хоккеистов со штангами, какие кроссы они бегают.
Может быть, они руководствуются игровым временем, они же стоят больше, поэтому якобы устают больше.
Они же считают, что все на ногах. Многие футболисты после завершения карьеры играют в хоккей, но они просто не знают, какие нагрузки на профессиональном уровне. Пускай узнают», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Нужно просто понимать, что эти люди далеки от футбола, смотрят раз в год, а вместо своего мнения транслируют мысли таких же обывателей.
Ну посмотри записи игр того же Кросби в юном возрасте, там много нырков филигранных и разного рода симуляций. У него всего две медали, какой ещё многократный? Майкл Фэлпс, вот это многократный чемпион, а не Саня, который с двумя бубликами сомнительных олимпиад и большим гранёным стаканом.
А тренировки в профессиональном спорте везде одинаковые - лёгких нигде нет