Александр Кожевников: «Хоккей более мужественный. В футболе много артистов, начиная с Неймара. Они отрабатывают эти театральные моменты»

Теги премьер-лига Россия КХЛ Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников считает хоккей более мужественным видом спорта, чем футбол.

«Конечно, я считаю хоккей более мужественным, чем футбол. В футболе много артистов, начиная с Неймара. Понятно, что их тоже бьют по ногам, но свое мнение я сказал.

Я знаю, что футболисты отрабатывают вот эти театральные моменты в некоторых клубах, а может быть, во всех клубах. 

Не могу понять, почему футболисты считают, что у них тренировки сложнее, чем у хоккеистов. Если думают, что им тяжелее, то пускай узнают, поспрашивают, какие нагрузки у хоккеистов со штангами, какие кроссы они бегают.

Может быть, они руководствуются игровым временем, они же стоят больше, поэтому якобы устают больше.

Они же считают, что все на ногах. Многие футболисты после завершения карьеры играют в хоккей, но они просто не знают, какие нагрузки на профессиональном уровне. Пускай узнают», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

20 комментариев

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Сижу на факсах Барселоны
Футбол супер, хоккей супер. Персонажи типа Кожевникова - это дно
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Eden Hazard
Броня как у танка, которая в 2 раза увеличивает визуально, не делает хоккеистов более мужественными.
+13
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Andrew Kolevatykh
Ответ k.vlad
А почему ты так "панибрацки" обращаешься к многократному чемпиону мира и ОИ? Я тоже считаю футболистов симулянтами женскими.., они вечно валяются в судорогах))) итальяшки особенно умеют)), где валялся ХОТЬ ОДИН ХОККЕИСТ!?? рот закрой, прежде чем оскорблять великих хоккеистов, сам добейся хоть чего-нибудь!
Ну многократный чемпион позволяет же себе называть одного из лучших игроков в мире называть "артистом", хотя они вроде не приятели.
Нужно просто понимать, что эти люди далеки от футбола, смотрят раз в год, а вместо своего мнения транслируют мысли таких же обывателей.
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Burel
Что там мужественного: в доспехах играть
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savik-A.M.
вот без привязки к видам спорта , но вот конкретно он на редкость противный тип
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Sicherheitsdienst
Саня, какой стакан уже на подходе?
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NottinghamForest
Почему он промолчал про Большой театр? Там тоже много артистов. А ещё и балет! Берут пример, блин, с футболистов...
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Direct free kick
Ответ Eden Hazard
Броня как у танка, которая в 2 раза увеличивает визуально, не делает хоккеистов более мужественными.
https://i122.fastpic.org/big/2023/0717/9d/f236a566a44cd07afac8b47d56d2029d.jpg?md5=8TKEchtL66Rh4poed5PUew&expires=1689631200
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Доктор Верховцев
А что в ММА делается!
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Eden Hazard
Ответ k.vlad
А почему ты так "панибрацки" обращаешься к многократному чемпиону мира и ОИ? Я тоже считаю футболистов симулянтами женскими.., они вечно валяются в судорогах))) итальяшки особенно умеют)), где валялся ХОТЬ ОДИН ХОККЕИСТ!?? рот закрой, прежде чем оскорблять великих хоккеистов, сам добейся хоть чего-нибудь!
Если у тебя "итальяшки" постоянноваляются в судорогах, тебе явно шайбой не раз в голову прилетало) как и Сане, Саньку, Санчоусу, это тырнет,как хотят, так и называют, не в курсе? Месси - просто Лео, Роналду - Криш, тут как бассейн -все равны😁
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Ненавидящий2.0
Ответ k.vlad
Ну здесь клавишные "футболисты"))), а я просто играл в хоккей! Я согласен с Александром Кожевниковым! Я тоже не люблю идорасов) насчет неймара)), он столько раз валялся на поле!!!, пора уже траву растить с названием неймар))
тут пример плохой просто про Неймара. Это тоже самое как всех хоккеистов судить на примере Кросби
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Ненавидящий2.0
Ответ k.vlad
А почему ты так "панибрацки" обращаешься к многократному чемпиону мира и ОИ? Я тоже считаю футболистов симулянтами женскими.., они вечно валяются в судорогах))) итальяшки особенно умеют)), где валялся ХОТЬ ОДИН ХОККЕИСТ!?? рот закрой, прежде чем оскорблять великих хоккеистов, сам добейся хоть чего-нибудь!
Синди Кросби та ещё неженка из мира хоккея
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Sicherheitsdienst
Ответ k.vlad
А почему ты так "панибрацки" обращаешься к многократному чемпиону мира и ОИ? Я тоже считаю футболистов симулянтами женскими.., они вечно валяются в судорогах))) итальяшки особенно умеют)), где валялся ХОТЬ ОДИН ХОККЕИСТ!?? рот закрой, прежде чем оскорблять великих хоккеистов, сам добейся хоть чего-нибудь!
"где валялся хоть один хоккеист"

Ну посмотри записи игр того же Кросби в юном возрасте, там много нырков филигранных и разного рода симуляций. У него всего две медали, какой ещё многократный? Майкл Фэлпс, вот это многократный чемпион, а не Саня, который с двумя бубликами сомнительных олимпиад и большим гранёным стаканом.
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Мир Задоф
Ответ Доктор Верховцев
А что в ММА делается!
Согласен) А Есть еще, тяжелая атлетика, там большие дяди (и тёти), рвут свои мышцы, за фиг собачий....
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Доктор Верховцев
Видишь надпись «олимпийский чемпион» — жди откровений сумасшедшего.
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Ненавидящий2.0
Расскажи это Гаттузо или Давидсу. У хоккеистов куда ни глянь - везде защитная экипировка, у футболистов же - только щитки, колени, голова, другие конечности - всё открыто и никто не спасёт от дурака, который может сломать. Да иногда и случайная травма портит карьеру футболисту. (вспомнить того же бразило-хорвата Эду из Арсенала). По поводу усталости, думаю футболисты тоже были бы не против смены проводить десятками.
А тренировки в профессиональном спорте везде одинаковые - лёгких нигде нет
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k.vlad
Ну здесь клавишные "футболисты"))), а я просто играл в хоккей! Я согласен с Александром Кожевниковым! Я тоже не люблю идорасов) насчет неймара)), он столько раз валялся на поле!!!, пора уже траву растить с названием неймар))
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red hikkikomori
Какой-то сериал "Все ненавидят Неймара". Вчера футболистка какая-то говорит что в женском футболе нет Неймаров, теперь хоккеист
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Заяцволк
Ааахахаха, понавешали рыцарские доспехи на себя - мужественные ))) Почему без них не выходят ? А у футболистов нет серьёзной защиты, и при этом они не боятся в опасные стыки идти, рискуя здоровьем, бывают серьёзные травмы. Ну Неймар понятно не футболист, просто артист, тут да
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