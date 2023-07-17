Виктор Антипин: «Перешел в «Трактор», чтобы вернуться к победам. В клубе есть все для этого»
Виктор Антипин заявил, что в «Тракторе» есть все для побед.
В межсезонье защитник подписал контракт с уральским клубом.
Об общении с Анваром Гатиятулиным
«Мы немного пообщались после подписания контракта. Обсудили хоккейные и бытовые моменты. Он поздравил меня с подписанием. Детали обсудим чуть позже.
Про настрой на сезон
Я готов, поэтому я и перешел в «Трактор», чтобы вернуться к победам. В этом клубе все для этого есть.
Приветственные слова болельщикам
Все прекрасно знают, какие в Челябинске болельщики. Мне кажется, что здесь каждый человек разбирается в хоккее. Именно разбирается и понимает эту игру.
Нужно выкладываться на максимум, чтобы болельщики тебя зауважали и приняли тепло в этом городе. Через работу и труд придет результат», – сказал Виктор Антипин.
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