Виктор Антипин: «Перешел в «Трактор», чтобы вернуться к победам. В клубе есть все для этого»

Теги Трактор КХЛ Виктор Антипин Анвар Гатиятулин Хоккей

Виктор Антипин заявил, что в «Тракторе» есть все для побед.

В межсезонье защитник подписал контракт с уральским клубом.

Об общении с Анваром Гатиятулиным

«Мы немного пообщались после подписания контракта. Обсудили хоккейные и бытовые моменты. Он поздравил меня с подписанием. Детали обсудим чуть позже.

Про настрой на сезон

Я готов, поэтому я и перешел в «Трактор», чтобы вернуться к победам. В этом клубе все для этого есть.

Приветственные слова болельщикам

Все прекрасно знают, какие в Челябинске болельщики. Мне кажется, что здесь каждый человек разбирается в хоккее. Именно разбирается и понимает эту игру.

Нужно выкладываться на максимум, чтобы болельщики тебя зауважали и приняли тепло в этом городе. Через работу и труд придет результат», – сказал Виктор Антипин.

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3 комментария

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Dragon10
Может, Антипин превратится в Антипова и придут победы с ним
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Рауль Галеев
Для победы есть все, только тренера нет
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