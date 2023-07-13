Артем Батрак: «У «Трактора» все здорово – состав лучше только у «Ак Барса». Если каждый оправдает ожидания, могут стать вторыми на Востоке»

Артем Батрак допустил, что «Трактор» может занять второе место в Восточной конференции.

«Я считаю, что «Трактор» очень неплохо укомплектовался. Хорошо, что уже определились с тем, кто будет первым вратарем в команде, чтобы не повторилась ситуация прошлого сезона.

Взяли Семена Дер-Аргучинцева – это молодой центр, который хорошо играл в АХЛ и неплохо выглядел в свое время в «Торпедо».

, на мой взгляд, беспроигрышный вариант. Несмотря на то, что ему 35 лет, он постоянно держит свой уровень. Наберет условные 10 очков, но сделает то, что не делают другие, а это игра в обороне и меньшинстве.

играл хорошо в «Металлурге», но делал это нестабильно. Крупный, сильный и достаточно техничный нападающий. Ему нужно чувство лидера, и он может спокойно забить и 25 голов за сезон.

– опытный хоккеист и знает, как выигрывать Кубок Гагарина. Не думаю, что он будет играть в первой паре обороны, но может хорошо вписаться в систему.

Александр Шаров снова будет играть дома и должен выполнить свою часть работы. Вернулся в «Трактор» и . Это очень хороший нападающий, если не ждать от него игры уровня Евгения Кузнецова.

При этом в составе остались почти все лидеры с прошлого сезона и есть много своей молодежи. Еще лучше может играть Роберт Хэмилтон, который должен адаптироваться к КХЛ. Могут еще прогрессировать Телегин, Шабанов и Рольгизер.

Если сравнивать с другими клубами Востока, а у других есть свои проблемы, то в Челябинске все здорово. Состав лучше только у « ».

Если каждый оправдает свои ожидания и молодежь будет прогрессировать, то «Трактор» может быть вторым в конференции.

При условии, что в команде все будет хорошо и спокойно, а новый вратарь Зак Фукале нормально отыграет», – сказал комментатор «КХЛ ТВ» Артем Батрак.