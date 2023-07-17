Грицюк об уходе из «Авангарда»: «Взаимоотношения с клубом и мои, и моего агента сыграли роль»

Арсений Грицюк объяснил свой переход из «Авангарда» в СКА.

— Ваш уход стал следствием непростых взаимоотношений с определенными людьми внутри клуба, или решающую роль сыграл финансовый вопрос?

— Финансовый фактор имеет значение при принятии окончательного решения. Но взаимоотношения с клубом и мои, и моего агента сыграли свою роль. Если бы этого не было, то возможно... Хотя чего возможно? Не знаю.

— Ваше мнение учитывалось, или все сводилось к переговорам агента и « »?

— Я сам лично летал на встречу с Александром Владимировичем Крыловым (тогдашний председатель совета директоров «Авангарда» – прим. Sports.ru). После этого разговора мы пообщались с [Бабаевым] и пришли к решению, которое вы сейчас видите.

— Во время беседы с Крыловым на вас оказывалось давление?

— Для меня он был на тот момент президентом клуба, и я чувствовал себя не совсем комфортно, хотя Крылов постоянно говорил «все хорошо, все хорошо». Он главный человек в «Авангарде», уважаемая фигура в Омске и «Газпроме». К людям, которые постарше меня или просто знаменитые, я не могу подойти и первым начать разговаривать, – сказал форвард.