Грицюк об уходе из «Авангарда»: «Взаимоотношения с клубом и мои, и моего агента сыграли роль»

Теги Авангард СКА Шуми Бабаев КХЛ Арсений Грицюк Хоккей

Арсений Грицюк объяснил свой переход из «Авангарда» в СКА.

— Ваш уход стал следствием непростых взаимоотношений с определенными людьми внутри клуба, или решающую роль сыграл финансовый вопрос?

— Финансовый фактор имеет значение при принятии окончательного решения. Но взаимоотношения с клубом и мои, и моего агента сыграли свою роль. Если бы этого не было, то возможно... Хотя чего возможно? Не знаю.

— Ваше мнение учитывалось, или все сводилось к переговорам агента и «Авангарда»?

— Я сам лично летал на встречу с Александром Владимировичем Крыловым (тогдашний председатель совета директоров «Авангарда» – прим. Sports.ru). После этого разговора мы пообщались с Шуми [Бабаевым] и пришли к решению, которое вы сейчас видите.

— Во время беседы с Крыловым на вас оказывалось давление?

— Для меня он был на тот момент президентом клуба, и я чувствовал себя не совсем комфортно, хотя Крылов постоянно говорил «все хорошо, все хорошо». Он главный человек в «Авангарде», уважаемая фигура в Омске и «Газпроме». К людям, которые постарше меня или просто знаменитые, я не могу подойти и первым начать разговаривать, – сказал форвард.

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5 комментариев

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Александр Маслов
пока ещё молод,надо менять агента Сеня, а это быдло тебе может испортить карьеру, надо решать свою судьбу самому.
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Ыжык
Ну так всю кашу заварил агент. Цыган всегда так работает, когда есть заказ на определенного игрока. Вот тут должна бы лига подключиться и осадить бабая. Но лига ручная, действует в интересах одного клуба. Колхоз же.
Самое дерьмовое в этом всем что из за этой ситуации выперли Крылова. Грицюк и пальца Крылова не стоит. Но тут самолюбие и босса Авангарда и принципиальность сыграли против него. С сынком приближенных олигархов особо не по воюешь.
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Олег
Бабай барыжная душонка в уши вцепился.
И воаля ты уже в СКЕ. КАК ТАК С ОМСКОМ
НЕДОГОВОРИЛИСЬ. НУ Я НЕ ЗНАЮ.Надо менять агентуру Арсюшка....
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Александр Черноусов
хватит уже печатать тупости этого гнилого пацанишки...
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Сергей Таран
в Омске с такой игрой какая была в последние время, терпели, ждали, а в ска через пол года ты будешь или в Ладе или в Сочи со своим агентом и опять всё виноваты будут, ГЛУПО
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