Грицюк о болельщиках «Авангарда» после перехода в СКА: «Люди обещали прийти, сказать мне «пару ласковых» – не боятся в лицо произнести. Никто не подошел»
Арсений Грицюк высказался о реакции болельщиков «Авангарда» на переход в СКА.
Нападающий перешел в СКА в межсезонье, не договорившись с «Авангардом» о новом контракте.
– С омскими болельщиками вживую общались после подписания контракта?
– Конечно. Я читал сообщения, люди обещали прийти на матч (1 июля в Омске состоялся благотворительный матч по следж-хоккею), чтобы мне сказать «пару ласковых».
Мол, не боятся произнести в лицо хоккеистам все, что о них думают. Но в реальности никто ко мне не подошел.
Может, я их просто не встретил? В основном люди ко мне относились тепло, спрашивали, почему я ухожу, желали удачи и вели нормальный диалог.
Говорили, что будут за меня переживать, поскольку я воспитанник «Авангарда». Дедушки и бабушки, которые болеют за команду много лет, подходили, жалели о моем уходе.
– Никто не предъявил, что вы польстились на большие деньги?
– Негатива не было. Все понимают, что это жизненная ситуация.
– Даже в соцсетях не писали гадости?
– Вот соцсети у меня были загажены прилично. Там хватало негатива.
Но зачем на него обращать внимание? Тем более все равно эти сообщения в папку «Запросы» сначала попадают, – сказал Арсений Грицюк.
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