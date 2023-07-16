Грицюк о болельщиках «Авангарда» после перехода в СКА: «Люди обещали прийти, сказать мне «пару ласковых» – не боятся в лицо произнести. Никто не подошел»

Теги Авангард СКА болельщики КХЛ Спорт-Экспресс Арсений Грицюк Хоккей

Арсений Грицюк высказался о реакции болельщиков «Авангарда» на переход в СКА.

Нападающий перешел в СКА в межсезонье, не договорившись с «Авангардом» о новом контракте.

– С омскими болельщиками вживую общались после подписания контракта?

– Конечно. Я читал сообщения, люди обещали прийти на матч (1 июля в Омске состоялся благотворительный матч по следж-хоккею), чтобы мне сказать «пару ласковых».

Мол, не боятся произнести в лицо хоккеистам все, что о них думают. Но в реальности никто ко мне не подошел.

Может, я их просто не встретил? В основном люди ко мне относились тепло, спрашивали, почему я ухожу, желали удачи и вели нормальный диалог.

Говорили, что будут за меня переживать, поскольку я воспитанник «Авангарда». Дедушки и бабушки, которые болеют за команду много лет, подходили, жалели о моем уходе.

– Никто не предъявил, что вы польстились на большие деньги?

– Негатива не было. Все понимают, что это жизненная ситуация.

– Даже в соцсетях не писали гадости?

– Вот соцсети у меня были загажены прилично. Там хватало негатива.

Но зачем на него обращать внимание? Тем более все равно эти сообщения в папку «Запросы» сначала попадают, – сказал Арсений Грицюк.

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7 комментариев

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artem klishin
зачем он об этом говорит
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+11
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Василий Стецюк
Зачем про этого Грицюка писать на сайте Авангарда. Что лучше новостей нет? Захотел в Питер ну и скатертью дорога.
+1
0
+1
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Dragon10
После всех этих высказываний про зарплату, про болельщиков и т.д. почему то появилось огромное желание увидеть Грицюка по ходу регулярки в Сочи. Или в Ладе, допустим
+1
0
+1
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sd4fmwrvz8
Его подобрали отмыли вырастили , а он фиг вамы рисует , какой же неблагодарный
0
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