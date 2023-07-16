Грицюк о словах Шарипзянова: «Я бы промолчал в такой ситуации. Мы в дружеских отношениях, зачем сжигать мосты? Я просто перешел в СКА»

Арсений Грицюк оценил высказывание Дамира Шарипзянова.

– Резонансным получилось интервью капитана «Авангарда» , в котором он осудил методы работы вашего агента. Мне рассказали, что вы потом созвонились. Поняли друг друга?

– Можно по-разному оценивать его слова, но Дамир все-таки был капитаном нашей команды. Не хочется говорить ничего плохого про него.

Лично я бы помолчал в такой ситуации. Дела человека ведут другие люди, поэтому лезть и обсуждать мне на его месте ничего не хотелось бы.

Мы с Дамиром созвонились, остаемся в достаточно дружеских отношениях. Когда шли переговоры о моем контракте, то тоже общались. Он давал свои советы.

В любом случае Шарипзянов остается в « ». Он очень большая фигура для омского хоккея.

Каждый болельщик по-своему отнесется к произошедшему. С ним мы поговорили и расставили все точки.

– Мосты, получается, ни с кем не сжигали?

– Нет, я просто выбрал другое продолжение карьеры и перешел в СКА. Зачем сжигать мосты? Никто не знает, как ситуация повернется завтра.

1 июля в Омске состоялся благотворительный матч по следж-хоккею, где я увиделся с Александром Свитовым и Антоном Курьяновым.

Все общаются тепло, так как это один хоккейный мир, – сказал нападающий .

Капитан « » прокомментировал переговоры с форвардами Сергеем Толчинским, Арсением Грицюком и Владимиром Ткачевым: «Если агент сразу начинает с конфликта, ничем хорошим это не закончится. Но на них свет клином не сошелся».