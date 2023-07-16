Грицюк назвал матч против «Авангарда» в Омске самым важным в сезоне: «Болельщики тепло встретят, надеюсь. Переход в СКА – большой вызов»

Арсений Грицюк считает матч против «Авангарда» самым важным в сезоне КХЛ.

Нападающий перешел в СКА в межсезонье, не договорившись с « » о новом контракте.

– Уже думали о том, как вас встретят 6 февраля будущего года, когда СКА приедет в Омск?

– Да, задумывался и нахожусь в некотором предвкушении. Для меня это будет самый важный матч в сезоне. Хотелось бы на него попасть и хорошо сыграть. Надеюсь, что болельщики тепло встретят.

Дискуссии по моему контракту не имеют отношения к простым людям, которые приходят на хоккей, чтобы поболеть и покайфовать от нашей игры, и находятся за пределами переговорного процесса.

Болельщики хорошо относились к нам весь сезон. Надеюсь, такое же отношение останется и в этом году, и на протяжении дальнейшей жизни.

Я не вычеркивал Омск из списка городов, куда я буду возвращаться. Супруга родом оттуда. Какое-то время летом я здесь буду проводить.

– Насколько удавалось абстрагироваться от ситуации, когда переговорный процесс с участием клуба и вашего агента Шуми Бабаева находился в самой горячей стадии?

– Сейчас нельзя уйти от медийной жизни. Родители внимательно следили, и им было неприятнее, чем мне. Я – публичная личность и уже привык к хейту, каким-то обсуждениям.

Зарплаты игроков публикуются в обычном доступе. И это нормально. Люди ходят на хоккей и хотят понимать, стоит ли игрок таких денег или нет.

Я чуть от всего абстрагировался, хотя негативного все равно много читал. От этого никуда не деться – составляющая часть пиара. Больше переживал мой папа.

Волновался, что будет, когда еще ничего не было понятно. Я тоже переживал. Но меня поддерживал Шуми, и благодаря ему я справился с небольшим стрессом. С его помощью пережил ситуацию и вышел из нее сильнее.

– Ваше мнение учитывалось или все сводилось к переговорам агента и «Авангарда»?

– Я сам лично летал на встречу с Александром Владимировичем Крыловым. После этого разговора мы пообщались с Шуми и пришли к решению, которое вы сейчас видите.

– Вы чувствовали, что уход из «Авангарда», учитывая вашу популярность в Омске, получился не совсем красивым?

– Я думал об этом. Вся семья видела меня в Омске, но это хоккейная жизнь. «Авангард» для меня очень многое сделал. С ним я прошел за десять лет гигантский путь, выиграв Кубок Гагарина.

Очень благодарен этой системе за то, что со мной поработали, сделав из меня того хоккеиста, которым сейчас являюсь. Уезжать из Омска было обидно и досадно.

Последние дни, которые я там проводил перед отъездом в Москву, посвятил встречам с друзьями, которые выступают в ВХЛ и работают в академии.

Для меня нынешнее решение – сильный шаг. Переход в стал большим вызовом.

Но пацаны, с которыми я был столько лет рядом, все равно останутся в моей жизни. Хоккейный мир очень тесен, – сказал .