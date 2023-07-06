Агент Торопченко об обращении в арбитраж по зарплате: «Предложение «Сент-Луиса» не отвечает рынку, учитывая показатели Алексея»
Агент Алексея Торопченко объяснил обращении в арбитраж по зарплате.
Ранее стало известно, что 22 игрока НХЛ, в том числе Торопченко, обратились в арбитраж по зарплате. Они находятся в статусе ограниченно свободных агентов.
«Торопченко воспользовался своим законным правом обращения в арбитраж при обсуждении контракта с клубом НХЛ. Предложение, которое сделано «Сент-Луисом», не отвечает рынку, учитывая те показатели, которых смог добиться Алексей.
Все право решения по этому спору отдано в арбитраж. Но есть возможность, что вопрос будет решен еще до заседания, если это устроит обе стороны – Алексея и «Сент-Луис», – сказал Алексей Дементьев.
Арбитражные слушания будут проводиться с 20 июля по 4 августа. Хоккеисты могут подписать контракт с их нынешней командой в любое время до вынесения решения арбитром.
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