О’Райлли о «Нэшвилле»: «Почему бы нам не побороться за Кубок Стэнли? У нас замечательные лидеры и отличная молодежь»
Райан О’Райлли считает, что «Нэшвилл» способен претендовать на Кубок Стэнли.
32-летний центрфорвард подписал с клубом контракт на 4 года с кэпхитом 4,5 миллиона долларов в первый день работы рынка свободных агентов.
«В нашей команде есть замечательные лидеры. Есть отличная молодежь. Почему бы нам не побороться за Кубок Стэнли? Почему нет?
Ветераны оказывают впечатляющее влияние на игру. Если же посмотреть на то, что удалось в прошлом сезоне молодым ребятам, то можно сказать, что сложился отличный баланс. Я думаю, что мы можем сделать шаг вперед и включиться в борьбу.
Сезон длинный, все начинается с правильной летней подготовки. Осенью мы соберемся в лагере, чтобы построить фундамент, а потом будем продолжать что-то прибавлять к нему.
Против «Нэшвилла» всегда было сложно играть. Я тоже настроен привнести именно это. Хочу быть трудным оппонентом для наших соперников», – сказал О’Райлли.
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