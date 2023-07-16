О’Райлли о «Нэшвилле»: «Почему бы нам не побороться за Кубок Стэнли? У нас замечательные лидеры и отличная молодежь»

Райан О’Райлли считает, что «Нэшвилл» способен претендовать на Кубок Стэнли.

32-летний центрфорвард подписал с клубом контракт на 4 года с кэпхитом 4,5 миллиона долларов в первый день работы рынка свободных агентов.

«В нашей команде есть замечательные лидеры. Есть отличная молодежь. Почему бы нам не побороться за ? Почему нет?

Ветераны оказывают впечатляющее влияние на игру. Если же посмотреть на то, что удалось в прошлом сезоне молодым ребятам, то можно сказать, что сложился отличный баланс. Я думаю, что мы можем сделать шаг вперед и включиться в борьбу.

Сезон длинный, все начинается с правильной летней подготовки. Осенью мы соберемся в лагере, чтобы построить фундамент, а потом будем продолжать что-то прибавлять к нему.

Против « » всегда было сложно играть. Я тоже настроен привнести именно это. Хочу быть трудным оппонентом для наших соперников», – сказал О’ .